Любомир Николов от АМ „Тракия“: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи

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Д вете тежки верижни катастрофи, възникнали почти едновременно в двете платна на автомагистрала „Тракия“, са обхванали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първоначалният сблъсък е настъпил, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие в същото платно е възникнал втори инцидент с камион, превозващ жито, в чиято задна част се е ударил лек автомобил. Това съобщи изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.

По думите му всички загинали са се намирали в платното за движение в посока Бургас. Сред загиналите и пострадалите няма деца, пише DarikNews.bg

Най-вероятната причина за тежките произшествия е внезапно възникнала гъста мъгла, довела до рязко намаляване на видимостта.

Загиналите на място са 10, а един човек е починал в болнично заведение, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В лечебни заведения в област Сливен са настанени 28 пострадали, в област Ямбол – 16, а в Бургас – шестима.

„Предполагаме, че при платното в посока София катастрофата е възникнала по същия механизъм, като съвпадението на местата на двете произшествия вероятно се дължи на разсейване на водачите заради инцидента в близост“, обясни Любомир Николов.

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Видимостта е паднала до около 10 метра

Според разкази на очевидци непосредствено преди катастрофата видимостта в посока Бургас е била между 70 и 80 метра, след което внезапно е намаляла до около 10 метра.

Разследващите допускат, че рязкото влошаване на атмосферните условия е допринесло за тежките произшествия.

Според предварителната версия катастрофата в платното за София може да е възникнала по аналогичен механизъм. Освен ограничената видимост, за нея вероятно е допринесло и отклоняването на вниманието на водачите заради вече настъпилия тежък инцидент в насрещното платно. Причините все още се изясняват.

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Метеорологичните условия не са грешка на държавата

Метеорологичните условия не могат да бъдат определяни като грешка на държавата. Това заяви Любомир Николов в отговор на журналистически въпрос за евентуални пропуски в действията на институциите след тежките катастрофи.

„Не считам, че метеорологичните условия са следствие на някаква грешка на държавата“, посочи главният секретар на МВР.

Той коментира и възможностите за подобряване на пътната маркировка в районите, където често се образуват гъсти мъгли. Като възможна мярка беше посочено използването на маркировка с по-добри светлоотразителни свойства, подобна на прилаганата в други европейски държави.

По време на брифинга беше поставен и въпросът за данни на Института за пътна безопасност, според които камера е регистрирала мъгла в района още 40 минути преди катастрофата. Тази информация предстои да бъде независимо потвърдена.

От МВР напомнят, че водачите трябва да съобразяват скоростта и дистанцията си с видимостта и състоянието на пътната настилка.

Обмислят транспортиране на пострадал с военен самолет „Спартан“

Всички ранени, включително тежко пострадалите, са транспортирани до лечебни заведения. Обсъжда се възможността един от пострадалите, намиращ се в Бургас, да бъде превозен с военния самолет „Спартан“. Организацията се координира на правителствено ниво.

На журналистически въпрос дали сред загиналите има служител на полицията, Любомир Николов не потвърди подобна информация. Той посочи, че при огледа на едно от телата са установени елементи от облеклото с полицейски отличителни знаци, но това не е достатъчно, за да бъде установена самоличността на загиналия и дали той действително е бил служител на МВР.

Огледите на мястото на катастрофите и работата по изясняване на причините за тежкото произшествие продължават.