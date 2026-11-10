След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна

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Н ационалният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова хората в цялата страна да дарят кръв след днешните тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които има загинали и десетки ранени. Призивът е публикуван на страницата на центъра във Фейсбук.

От НЦТХ призовават всички, които са здрави и отговарят на условията за кръводаряване, да посетят най-близкия център по трансфузионна хематология и да дарят кръв.

„Нуждата от кръв е постоянна!“, посочват от центъра. Кръв и кръвни съставки са необходими всекидневно за лечението на пострадали при пътни произшествия и на тежко болни пациенти, както и при спешни операции. От НЦТХ насърчават хората да даряват и извън кампаниите по повод конкретен инцидент или извънредна ситуация.

Центърът работи денонощно, за да осигурява кръв и кръвни съставки за нуждите на лечебните заведения при спешни състояния, тежки инциденти и други медицински случаи, се посочва в публикацията.