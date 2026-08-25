Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

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Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичния квартал „Драгалевци“, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година“, посочи той.

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По думите му автомобилите и имотите, свързани със случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче разследването е стигнало до бизнесмена Размиг Чакърян-Ами.

„Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да изясни тези обстоятелства“, заяви Демерджиев, цитиран от NOVA.

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Иззето е още едно устройство

Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава.

При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са се съхранявали записи от камери.

Части от заглушителната система вече са демонтирани. По думите на Демерджиев апаратурата е с голяма мощност, а службите работят по откриването на останалите ѝ елементи.

„Правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи“, каза вътрешният министър.

Към момента по случая няма задържани.

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Демерджиев: Ще има рокади заради бягството на Стоян Колев

Вътрешният министър коментира и случая с инфлуенсъра Стоян Колев, който е напуснал дома си, докато е бил под домашен арест.

„Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче“, заяви Демерджиев.

Той посочи, че ще има кадрови промени, когато служители на МВР не изпълняват задълженията си.

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В какво е обвинен Стоян Колев

На 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Стоян Колев. Той е предаден на съд за две прояви на непристойно поведение, грубо нарушаващи обществения ред.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала „Тракия“ в района на София и Пазарджик. Според обвинението Колев е шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка от автомобила си.

По същия случай той е обвинен и за управление на автомобил след употреба на кокаин. Това е установено с химико-токсикологично изследване, след като първоначалният тест също е отчел положителен резултат.

При последвалата полицейска проверка на задната седалка на автомобила е открита въздушна пушка.

Второто обвинение за непристойно поведение е свързано със случилото се на 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик. Според прокуратурата след определянето на мярката му за неотклонение Колев е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана.

Колев е бил задържан на 17 юни за срок до 72 часа, а на 19 юни прокуратурата е внесла искане за постоянен арест. Впоследствие съдът му е определил мярка „домашен арест“.

Делото срещу него е внесено за разглеждане в Районния съд в Пазарджик.