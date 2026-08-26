България

Експерти за акция „Заглушител“: Повдигат се въпроси за връзките между институциите и бизнеса

Журналисти и бивши представители на МВР коментираха случая със заглушителя, открит в автомобил край заведение в "Драгалевци"

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 09:56

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С лучаят с акция „Заглушител“ и откритото мощно заглушаващо устройство в автомобил край заведение в столичния квартал „Драгалевци“ продължава да повдига въпроси за отношенията между бизнеса и държавните институции. Темата беше обсъдена в ефира на NOVA от журналистите Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд, Стефан Миланов от „Клуб Z“ и Захари Белчев от „Телеграф“.

„Тези хора са постигнали съвършенството, изградили са перфектна хранителна среда, в която има за всички – за прокурори, за съдии, за МВР“, коментира Бойко Станкушев.

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  • Въпросите около „Осемте джуджета“

Станкушев заяви, че бившият вътрешен министър Иван Демерджиев би могъл да започне проверка с въпроса кой е разпоредил преди години полицейски автомобили и служители да охраняват заведението „Осемте джуджета“.

„Навремето ние се опитахме да разберем и тогавашното ръководство на МВР изпрати петима служители в офиса на Антикорупционния фонд, които да беседват с нас и искаха ние да им помогнем да разберат как да открият тези акули“, каза той.

По думите му полицейските автомобили са били еднакви и бели, а някои от тях са били разпознати по снимки в гараж в квартал „Бенковски“. Станкушев посочи, че по случая не е последвало развитие.

Според него в полицията би трябвало да има информация за това, но изрази съмнение, че бившите министри Младен Маринов, Христо Терзийски и други представители на институциите ще дадат отговори.

Станкушев определи настоящата ситуация като възможност за Демерджиев да започне разплитането на случая, но подчерта, че това може да отнеме години, тъй като според него системата е изграждана дълго време.

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  • „Всеки опит за самодейност се наказва“

Журналистът Стефан Миланов коментира, че според него всеки опит за еманципиране и самостоятелни действия в подобни среди се наказва.

Той припомни случая с Красимир Каменов – Къро. По думите му преди убийството му прокуратурата е разпространила записи, от които е можело да се направи извод, че Каменов се е обърнал срещу организацията, която го е отгледала.

Според Станкушев Къро не е осъзнал навреме, че „неговият приятел“ Таки постепенно завзема пространства.

Станкушев заяви още, че според него част от прокуратурата, начело със Софийската градска прокуратура, протежира определени хора.

„Там е връзката с Пеевски и докато те са зависими от него, нищо няма да се случи“, каза журналистът.

Той постави въпроса защо прокуратурата не се е сезирала по теми, за които според него от години има публична информация.

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  • Заглушителят и въпросите около него

Стефан Миланов заяви, че според него организацията, която стои зад подобни действия, взема решения бързо и че в нея участват представители на изпълнителната власт и прокуратурата.

„Цялото това раздвижване, което обсъждаме вече няколко дни, е за една намерена тапа-заглушител. В Драгалевци, Симеоново и Бояна гарантирано има още много такива, там е масово явление“, каза той.

Захари Белчев от „Телеграф“ посочи, че случаят може да даде възможност за по-активни действия от страна на МВР и Демерджиев в рамките на заявената борба с олигархията.

„Трудно е, защото структурите като прокуратура, съдебна власт, ВСС, докато не се сменят с други хора, тази тапа пак ще се запуши“, каза Белчев.

  • Смяната на ръководствата не е довела до резултат

Миланов припомни, че през годините са сменяни ръководства на институциите, но според него това не е довело до съществен резултат.

„Ако се върнем назад, проблемът ни беше Филчев. Ок, приключи мандатът на Филчев, дойде Борис Велчев. Проблемът после беше Цацаров, свърши му мандатът, дойде Гешев, той стана проблем, после дойде Сарафов и т.н.“, коментира той.

Белчев също подчерта, че според него системата е изграждана в продължение на години.

  • Какво трябва да се изясни за устройството

Случаят със заглушителя повдига въпроси не само за собствеността на автомобила, в който е намерено устройството, но и за неговия произход, предназначение и начина, по който е придобито.

Темата беше обсъдена и в предаването „Твоят ден“ от бившия заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР.

Според Анчев един от основните въпроси е откъде произхожда самият заглушител.

„Чуваме различни хипотези. Едната беше, че това производство е на българска фирма. Друга е, че това е апарат, който е направен като самоделка, но пак върши работа“, посочи той.

По думите му установяването на произхода може да даде информация за начина, по който устройството е придобито, както и дали данни за неговото производство или покупка е трябвало да бъдат известни на държавните институции.

  • Как може да бъде проверено движението на полицейските автомобили

Доц. Милен Иванов обясни, че присъствието на полицейски автомобил на конкретно място може да бъде проверено чрез наличната документация и техническите системи.

„Всеки един автомобил присъства на определено място със съответния разпоредителен документ. Има заповед – къде, кога, колко време и с каква задача да присъства там“, каза той.

По думите му автомобилите разполагат и с GPS системи, които могат да предоставят информация за местоположението им.

Анчев обаче подчерта, че не може автоматично да се търси отговорност от политическото ръководство на МВР за действията на конкретен полицейски патрул.

„Няма как политическото ръководство да знае за даден полицейски патрул къде седи. Това не е работа на политическото ръководство“, заяви той.

Анчев предложи да бъде обсъдено и по-активното използване на полиграф като тест за надеждност на служителите в МВР.

Според доц. Иванов обаче и този метод има ограничения. По думите му хората, които могат предварително да бъдат подготвени за полиграфско изследване, биха могли да го преодолеят.

Разследването по случая продължава, а сред основните въпроси остават произходът и предназначението на откритото устройство, както и обстоятелствата около използването му.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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