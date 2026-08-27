Общинският съвет в Елин Пелин отхвърли изграждането на инсинератор

Ж ителите на Елин Пелин и околните населени места постигнаха успех в протеста си срещу изграждането на инсинератор за изгаряне на отпадъци, предаде NOVA.
На втория протест към недоволните се присъединиха представители на Казичене, Кривина, Лозен, Панчарево и Столичната община.
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При гласуването за проекта общинските съветници в Елин Пелин единодушно отхвърлиха инвестиционното намерение.
Според организатора на протеста Вяра Младенова, темата за инсинератора стана актуална през юли, но проблемът с отпадъците в района съществува от десетилетия.
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Зам.-кметът на Елин Пелин Николай Плещов заяви, че проблемът с отпадъците ще продължи да стои на дневен ред заради предстоящи законодателни промени. Според него трябва да се търсят съвременни технологични решения, които да насърчават рециклирането и да намаляват количеството отпадъци.