България

Общинският съвет в Елин Пелин отхвърли изграждането на инсинератор

Жители на града и околните места излязоха на пореден протест

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 22:48
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Ж ителите на Елин Пелин и околните населени места постигнаха успех в протеста си срещу изграждането на инсинератор за изгаряне на отпадъци, предаде NOVA.

На втория протест към недоволните се присъединиха представители на Казичене, Кривина, Лозен, Панчарево и Столичната община.

СОС иска заем за инсинератор в ТЕЦ "София", граждани - не

При гласуването за проекта общинските съветници в Елин Пелин единодушно отхвърлиха инвестиционното намерение.

Според организатора на протеста Вяра Младенова, темата за инсинератора стана актуална през юли, но проблемът с отпадъците в района съществува от десетилетия. 

Отхвърлиха референдума в София за горене на отпадъци

Зам.-кметът на Елин Пелин Николай Плещов заяви, че проблемът с отпадъците ще продължи да стои на дневен ред заради предстоящи законодателни промени. Според него трябва да се търсят съвременни технологични решения, които да насърчават рециклирането и да намаляват количеството отпадъци.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Елин Пелин инсинератор протест
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