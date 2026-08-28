Свят

САЩ готвят сделка за венецуелския петрол: Американски компании може да получат контрол върху находища

Вашингтон обсъжда дългосрочен достъп до суров петрол от Венецуела, като се разглежда и вариант за отдаване на находища под наем

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 09:18
САЩ готвят сделка за венецуелския петрол: Американски компании може да получат контрол върху находища
Източник: iStock Photos/Getty Images

А дминистрацията на САЩ работи по споразумение, което може да осигури на Вашингтон дългосрочен достъп до част от суровия петрол на Венецуела. Това съобщиха пред "Ройтерс" американски служители, запознати с преговорите.

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Според тях договореността може да бъде подписана и публикувана в близко бъдеще. Предвижда се тя да даде на американското правителство контрол върху група венецуелски петролни находища, които впоследствие да бъдат разработвани от американски компании.

Полученият от тях суров петрол ще бъде гарантиран за Съединените щати, твърдят източниците на агенцията.

„Това е реално и се обсъжда на най-високите нива на правителствата на САЩ и Венецуела“, заяви един от американските представители.

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Друг служител посочи, че като възможен правен модел за реализиране на сделката се разглежда отдаването на находищата под наем.

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Венецуела разполага с едни от най-големите доказани петролни запаси в света, но дългогодишната икономическа и политическа криза, както и американските санкции, сериозно ограничиха производството и достъпа на страната до международните пазари.

Американските санкции срещу венецуелския петролен сектор бяха наложени основно заради политиката на правителството на Николас Мадуро и споровете около демократичните процеси в страната.

През годините Вашингтон на няколко пъти променяше режима на санкциите, включително предоставяйки ограничени облекчения, свързани с добива и износа на петрол.

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Новата обсъждана договореност би могла да промени значително начина, по който американски компании участват във венецуелския енергиен сектор.

  • Сделката все още не е финализирана

Източниците на Ройтерс подчертават, че разговорите продължават и окончателните параметри на споразумението все още не са публично обявени.

Белият дом е препратил въпросите на Ройтерс към Министерството на енергетиката на САЩ.

Венецуелските власти не са отговорили веднага на запитванията за коментар. Венецуелският министър на петрола Паула Енао също не е била открита за коментар.

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Ако бъде постигнато, подобно споразумение би имало сериозни икономически и геополитически последици. То би могло да осигури на американски компании по-голямо присъствие в един от най-богатите на петрол региони в света, а на Вашингтон – по-пряк достъп до венецуелския суров петрол.

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За Каракас потенциалното споразумение би означавало възможност за привличане на американски инвестиции и технологии за възстановяване на производството, което през последните години остана далеч под историческите си нива.

Редактор: Василена Василева
Източник: Виктор Турмаков - БТА    
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