Петролът тръгна надолу: Брентът губи 5,3% на фона на кризата с Иран

Ц ените на петрола намаляха в азиатската търговия, насочвайки се към седмичен спад, въпреки че вчера отбелязаха ръст след публикация, според която президентът на САЩ Доналд Тръмп не проявява интерес към възстановяване на меморандума за разбирателство с Иран, предаде Reuters.

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 25 цента или 0,3 на сто до 89,45 долара за барел към 03:35 часа българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол спаднаха също с 0,3 процента до 83,31 долара за барел.

И двата петролни сорта са напът да приключат седмицата с понижения, като Брент отбелязва спад от 5,3 на сто, а американският лек суров петрол – с 4,3 на сто.

Позовавайки се на източници, запознати с въпроса, в. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че администрацията на Тръмп многократно е заявявала пред посредниците, че няма интерес да възстанови меморандума за разбирателство с Иран от юни, което усложнява дипломатическите усилия за възобновяване на преговорите.

След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола

По-рано в четвъртък Вашингтон заяви, че не води преговори с Иран, въпреки дипломатическите усилия на други държави за възобновяване на диалога между двете страни.

САЩ обявиха в понеделник „най-суровите санкции в историята“ срещу Иран. Техеран окачестви санкциите като „акт на държавен и икономически тероризъм“, който е загубил своята ефективност.

Междувременно геополитическото напрежение ескалира, след като Москва предупреди, че може да нанесе удари по британски военни цели в и извън Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руска територия с доставените от Великобритания крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“.

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Тръмп обаче заяви, че руският президент Владимир Путин няма да атакува страна от НАТО, и омаловажи медийните публикации, в които се твърди, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф тази седмица е предупредил руски официални лица за не се предприема подобна атака.