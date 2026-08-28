Свят

Петролът тръгна надолу: Брентът губи 5,3% на фона на кризата с Иран

Вашингтон не проявява интерес към възобновяване на преговорите с Техеран, докато геополитическото напрежение продължава да влияе върху пазарите

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 09:46
Петролът тръгна надолу: Брентът губи 5,3% на фона на кризата с Иран
Източник: iStock photos/Getty images

Ц ените на петрола намаляха в азиатската търговия, насочвайки се към седмичен спад, въпреки че вчера отбелязаха ръст след публикация, според която президентът на САЩ Доналд Тръмп не проявява интерес към възстановяване на меморандума за разбирателство с Иран, предаде Reuters.

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 25 цента или 0,3 на сто до 89,45 долара за барел към 03:35 часа българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол спаднаха също с 0,3 процента до 83,31 долара за барел.

И двата петролни сорта са напът да приключат седмицата с понижения, като Брент отбелязва спад от 5,3 на сто, а американският лек суров петрол – с 4,3 на сто.

Позовавайки се на източници, запознати с въпроса, в. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че администрацията на Тръмп многократно е заявявала пред посредниците, че няма интерес да възстанови меморандума за разбирателство с Иран от юни, което усложнява дипломатическите усилия за възобновяване на преговорите.

След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола

По-рано в четвъртък Вашингтон заяви, че не води преговори с Иран, въпреки дипломатическите усилия на други държави за възобновяване на диалога между двете страни.

САЩ обявиха в понеделник „най-суровите санкции в историята“ срещу Иран. Техеран окачестви санкциите като „акт на държавен и икономически тероризъм“, който е загубил своята ефективност.

Междувременно геополитическото напрежение ескалира, след като Москва предупреди, че може да нанесе удари по британски военни цели в и извън Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руска територия с доставените от Великобритания крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“.

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Тръмп обаче заяви, че руският президент Владимир Путин няма да атакува страна от НАТО, и омаловажи медийните публикации, в които се твърди, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф тази седмица е предупредил руски официални лица за не се предприема подобна атака.

Редактор: Василена Василева
Източник: Илиян Цвейн/БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст

Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст

61-годишен мъж се удави в морето край Поморие

61-годишен мъж се удави в морето край Поморие

Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос

Обрат в Йерусалим: Археолози откриха „истинския гроб“ на Исус Христос

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предадоха на съд жена, обвинена, че е прикривала убийството на съпруга си в Пернишко

Предадоха на съд жена, обвинена, че е прикривала убийството на съпруга си в Пернишко

България Преди 13 минути

Мъжът е бил намерен мъртъв през 2022 г., извършителят вече изтърпява 20-годишна присъда

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд

Хокон VIII наследява короната след 35 години управление на Харалд V

Свят Преди 19 минути

Монархът, определян като „краля на народа“, си отиде на 89 години след здравословни проблеми

Снимката е илюстративна

Хибридната война на Русия срещу Европа - защо заплахата се засилва

Свят Преди 43 минути

Дронове, саботажи, кибератаки и предполагаеми опити за убийства засилват опасенията за ескалация

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

България Преди 48 минути

Близо 80% от заразените със западнонилска треска прекарват инфекцията без никакви симптоми. Епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова обяснява какви са проявите на вируса и за кои рискови групи той може да бъде фатален

Рецепта за любов: Джиджи Хадид разкри с какво е омагьосала Брадли Купър

Рецепта за любов: Джиджи Хадид разкри с какво е омагьосала Брадли Купър

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът Джиджи Хадид разкри любимата рецепта за паста на Брадли Купър и сподели откровения за връзката им. Красавицата призна, че честността е в основата на любовта им, докато в Холивуд вече се говори упорито за тайна сватба.

Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени

Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени

Свят Преди 1 час

Руски и украински власти съобщават за засилващи се атаки срещу градове и критична инфраструктура

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

България Преди 1 час

Синоптикът Анастасия Стойчева очаква максимални температури до 36° и продължителни слънчеви периоди.

IT гигантите с позиция: Не остава време да се защитим

IT гигантите с позиция: Не остава време да се защитим

Технологии Преди 1 час

Според коалиция от над 100 технологични компании, включително OpenAI, Anthropic, Microsoft и други, изкуственият интелект се развива все по-бързо и има съвсем малък прозорец от време създаването на защити от вълната от кибератаки, която предстои

Скритата епидемия: Защо хиляди жени откриват, че живеят с ADHD, едва след като станат майки

Скритата епидемия: Защо хиляди жени откриват, че живеят с ADHD, едва след като станат майки

Любопитно Преди 2 часа

Десетилетия наред разстройството с дефицит на вниманието се смяташе за проблем главно при момчетата. Днес все повече майки откриват собствената си диагноза, докато преминават през диагностичния процес на децата си, разкриват експерти

Снимката е илюстративна

Холивуд полудя по дизайнерските пачове за очи

Любопитно Преди 2 часа

Премиум марките превръщат грижата за кожата в част от личния стил, а знаменитостите популяризират тенденцията в социалните мрежи

„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Годишните тристранни отбранителни маневри ще се проведат в международни води южно и източно от южнокорейския остров Чеджу

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

Свят Преди 2 часа

Новият ход на американския президент идва на фона на ескалиращия търговски спор между Вашингтон и Отава

Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

Свят Преди 3 часа

Техеран твърди, че подготвя условия за възобновяване на корабоплаването през стратегическия пролив, докато Вашингтон отрича да води преговори и заплашва със санкции държавите, които правят бизнес с Иран

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Свят Преди 3 часа

Повече от 1300 души са все още в неизвестност

Внимание: Задействат BG-ALERT заради контролирано взривяване на боеприпаси край Белица

Внимание: Задействат BG-ALERT заради контролирано взривяване на боеприпаси край Белица

България Преди 3 часа

Специализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършат операцията между 10:00 и 14:00 часа

Румен Радев отива в Струмяни след тежките наводнения

Румен Радев отива в Струмяни след тежките наводнения

България Преди 3 часа

Премиерът ще се запознае на място с щетите и хода на възстановителните дейности

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Мишел Пфайфър намекна за край на кариерата си

Edna.bg

Историята на Ози Озбърн ще оживее на големия екран

Edna.bg

Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Цолов след големия тест

Gong.bg

Цървена звезда направи голяма глупост - пропиля аванс от три гола и ще играе в ЛК

Gong.bg

Почина кралят на Норвегия Харалд V

Nova.bg

От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември?

Nova.bg