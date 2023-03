Президентът Радев изрази съболезнования към семействата на загиналите във влаковата катастрофа в Гърция

П резидентът Румен Радев изрази съболезнования към семействата на загиналите във влаковата катастрофа в Гърция.

„Дълбоко съм натъжен от новината за ужасния влаков инцидент в приятелски Гърция. Сърдечни съболезнования на семействата на загиналите и пожелания за бързо възстановяване на ранените“, написа държавният глава в Twitter.

Тежка влакова катастрофа в Гърция, много загинали и ранени

Deeply saddened by the news of the terrible train accident in friendly 🇬🇷. Heartfelt condolences to the bereaved families and wishing speedy recovery of the injured.