Тежка влакова катастрофа в Гърция, много загинали и ранени

Н ай-малко 26 души са загинали, а десетки други са ранени при катастрофа между два влака в Гърция, съобщи Ройтерс, позовавайки се на пожарната служба в страната.

Two trains collide in Greece, 26 killed, at least 85 injured https://t.co/SQrPmTTkow pic.twitter.com/CZWle9fkWK