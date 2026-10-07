Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

Н ай-малко 9 души пострадаха, след като автобус, превозващ пътници, катастрофира на територията на община Павел баня.
Тежка катастрофа с автобус край Бистрица
Инцидентът е станал в село Асен, област Стара Загора. Сред ранените е и шофьорът на автобуса.
Той е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 0,12 промила.
Автобусът се е преобърнал в нива край пътя.
Тежка катастрофа с автобус край Павел Баня, няма жертви
Хората в него пътували към работните си места в Казанлък.
Движението в района не е ограничено.