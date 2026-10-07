Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

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Н ай-малко 9 души пострадаха, след като автобус, превозващ пътници, катастрофира на територията на община Павел баня.

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Инцидентът е станал в село Асен, област Стара Загора. Сред ранените е и шофьорът на автобуса.

Той е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 0,12 промила.

Автобусът се е преобърнал в нива край пътя.

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Хората в него пътували към работните си места в Казанлък.

Движението в района не е ограничено.