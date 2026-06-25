България

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

Заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 10:21
Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора
Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия
Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки
Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив
Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС
Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове
Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента
Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

"Първият регистриран случай на ебола във Франция предизвика повишено внимание в Европа, но рискът от разпространение на заболяването остава изключително нисък". Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред NOVA.

Ебола достигна Франция - потвърдиха първи случай

По информация на френските здравни власти заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, където в момента е регистрирано активно огнище на заболяването. Мъжът е бил изолиран веднага след пристигането си и е в стабилно състояние.

„Няма никакъв риск. Това, което знаем, е, че става дума за мъж на средна възраст, лекар с много леки симптоми. Той дори няма температура. Почувствал се е отпаднал и с гадене, а още с пристигането си сам е съобщил за състоянието си и моментално е бил изолиран“, обясни проф. Христова.

Инфекционист разкри има ли реален риск от разпространение на Ебола в Европа

По думите ѝ случаят е пряко свързан с епидемичната ситуация в Демократична република Конго, където според официални данни са регистрирани над 1000 заразени и стотици смъртни случаи.

„Смъртността е около 25 процента. Заболяването е концентрирано основно в три провинции, като огромната част от случаите са в една от тях. Именно оттам се е завърнал френският лекар“, посочи тя.

Ебола е тежко вирусно заболяване, което се предава при директен контакт с телесни течности на заразен човек. Специалистите подчертават, че вирусът не се разпространява по въздушен път.

„При ебола няма въздушен път на предаване. Дори да дишаме един и същ въздух с болния, няма да се заразим. Предаването става само при директен контакт с телесни течности - кръв, слюнка, урина, повърнати материи и други секрети“, обясни проф. Христова.

Тя допълни, че вирусът може да оцелее върху замърсени повърхности, което прави хигиената и защитните мерки ключови при работа със заразени пациенти.

„Основна е хигиената на ръцете. При работа с пациенти се използват специални защитни средства, които покриват цялото тяло, така че да няма никакъв контакт със заразения“, посочи тя.

Френските здравни власти вече проследяват всички контактни лица на заразения лекар и са въвели засилен контрол върху завръщащи се хуманитарни работници от рискови райони.

Според проф. Христова към момента няма основание за тревога в Европа.

„За европейските държави рискът се оценява като много нисък. Световната здравна организация и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията работят на място. По-важно е мерките да се прилагат още на изхода от Конго, за да не пътуват хора със симптоми“, заяви тя.

По думите ѝ не се налагат извънредни мерки по европейските летища, включително и в България.

„Нямаме директни полети от Конго до България. Предвид ниския риск не са необходими специални мерки. Все пак моят личен съвет е пътуванията до райони с активна епидемия да се избягват, освен ако не са наложителни“, каза проф. Христова.

Освен за ебола, тя коментира и нарастващия брой внесени случаи на тропически заболявания като денга и чикунгуня.

„Наблюдаваме повече случаи на денга и чикунгуня, които се предават чрез комари. Чикунгуня най-често се внася от Сейшелските острови, а денга - от Малдивите, Бали и други тропически дестинации“, посочи тя.

От началото на годината в България са регистрирани пет случая на чикунгуня и три случая на денга.

„Тези числа не изглеждат големи, но спрямо предишни години увеличението е значително. Хората трябва да използват репеленти и да се предпазват от ухапвания от комари, когато пътуват в такива райони“, препоръча проф. Христова.

Тя обърна внимание и на ситуацията с морбили във Врачанска област, където през последните месеци се отчита значителен брой случаи.

„Миналата година имахме само един случай на морбили. Сега заболелите вече са 406. Добрата новина е, че темпът на нарастване намалява и има признаци за постепенно успокояване на ситуацията“, допълни проф. Христова.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
ебола Франция проф. Ива Христова Демократична република Конго заразни болести превенция обществено здраве тропически заболявания денга морбили
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ореолът около Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)</p>

Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Технологии Преди 13 минути

Деветото поколение на пикапа е запазило прословутата си проходимост, добавяйки повече лукс, а за специални клиенти и автопаркове – електрическа версия, оставяйки „неразрушим“, както го определи TG

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Свят Преди 17 минути

Учените разкриха ключов начин, по който се разпространява ракът на дебелото черво – и той може да не се задвижва от генетични мутации, както се смяташе досега

,

Историческо откритие: Марсоходът на НАСА откри потенциални следи от древен живот на Марс

Любопитно Преди 1 час

Марсоходът „Пърсивиърънс“ засне скала със специфични „леопардови петна“, които на Земята са ясен белег за дейност на бактерии. Учените са предпазливи, но признават, че това е най-обещаващата находка досега, а окончателният отговор ще дойде едва когато пробите бъдат доставени на Земята

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

България Преди 1 час

Това ще бъде първата актуализация на цените от въвеждането на електронната винетна система през 2019 г.

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Свят Преди 1 час

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че преминаващите през Ормузкия проток количества петрол вече са близо до нивата отпреди началото на войната с Иран

,

Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

Любопитно Преди 1 час

Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

България Преди 1 час

Той положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

България Преди 1 час

Предложението бе на Велислав Величков от "Продължаваме Промяната"

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

България Преди 2 часа

Форумът е част от международна инициатива, стартирала след началото на войната през 2022 г.

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Технологии Преди 2 часа

Често потребители споделят в интернет, че картината на новия им телевизор е била доста по-ярка и пъстра в магазина, но у дома не е така. Дори и при регулиране на яркостта и контраста. Причината не е само в тези две настройки

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Разследването на причините за тежкия пътен инцидент продължава

6,9 по рихтер разлюля Япония

6,9 по рихтер разлюля Япония

Свят Преди 4 часа

Епицентърът на труса е бил в Тихия океан край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра

<p>Две мощни земетресения разтърсиха Венецуела, има жертви и разрушения</p>

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Свят Преди 4 часа

Трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха западно от Каракас, спасителни екипи издирват пострадали сред руините

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Любопитно Преди 4 часа

От спокойствието на древните византийски цитадели до автентичния чар на рибарските пристанища – тези пет континентални гръцки града пазят уникална атмосфера. Те предлагат тюркоазено море и уединение, далеч от прехвалените и пренаселени острови

,

От обратния водопад в Махаращра до Магнитния хълм в Ладак: 5 мистериозни места в Индия

Любопитно Преди 4 часа

Истинска магия, перфектна илюзия или просто гениална архитектура? Разходете се из най-странните дестинации в Индия, където гравитацията сякаш е изключена, а древните тайни все още отказват да бъдат разгадани

<p>25 юни: Клането в Кочани, което взриви мира на Балканите</p>

25 юни: Клането в Кочани, което взриви мира на Балканите

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Намериха древни статуетки в контейнер за боклук

sinoptik.bg

Гафовете на „Дяволът носи Прада 2“ показаха това, което липсваше във филма

Edna.bg

Нина Николина на 51: гласът, който превърна фолклора в модерно преживяване

Edna.bg

ФИФА наказа тежко национал на Катар, счупил крака на канадец

Gong.bg

ФИФА призова за промяна на правило по средата на Мондиал 2026

Gong.bg

Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

Nova.bg

Колко ще струват винетките от август

Nova.bg