Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

"Първият регистриран случай на ебола във Франция предизвика повишено внимание в Европа, но рискът от разпространение на заболяването остава изключително нисък". Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред NOVA.

Ебола достигна Франция - потвърдиха първи случай

По информация на френските здравни власти заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, където в момента е регистрирано активно огнище на заболяването. Мъжът е бил изолиран веднага след пристигането си и е в стабилно състояние.

„Няма никакъв риск. Това, което знаем, е, че става дума за мъж на средна възраст, лекар с много леки симптоми. Той дори няма температура. Почувствал се е отпаднал и с гадене, а още с пристигането си сам е съобщил за състоянието си и моментално е бил изолиран“, обясни проф. Христова.

Инфекционист разкри има ли реален риск от разпространение на Ебола в Европа

По думите ѝ случаят е пряко свързан с епидемичната ситуация в Демократична република Конго, където според официални данни са регистрирани над 1000 заразени и стотици смъртни случаи.

„Смъртността е около 25 процента. Заболяването е концентрирано основно в три провинции, като огромната част от случаите са в една от тях. Именно оттам се е завърнал френският лекар“, посочи тя.

Ебола е тежко вирусно заболяване, което се предава при директен контакт с телесни течности на заразен човек. Специалистите подчертават, че вирусът не се разпространява по въздушен път.

„При ебола няма въздушен път на предаване. Дори да дишаме един и същ въздух с болния, няма да се заразим. Предаването става само при директен контакт с телесни течности - кръв, слюнка, урина, повърнати материи и други секрети“, обясни проф. Христова.

Тя допълни, че вирусът може да оцелее върху замърсени повърхности, което прави хигиената и защитните мерки ключови при работа със заразени пациенти.

„Основна е хигиената на ръцете. При работа с пациенти се използват специални защитни средства, които покриват цялото тяло, така че да няма никакъв контакт със заразения“, посочи тя.

Френските здравни власти вече проследяват всички контактни лица на заразения лекар и са въвели засилен контрол върху завръщащи се хуманитарни работници от рискови райони.

Според проф. Христова към момента няма основание за тревога в Европа.

„За европейските държави рискът се оценява като много нисък. Световната здравна организация и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията работят на място. По-важно е мерките да се прилагат още на изхода от Конго, за да не пътуват хора със симптоми“, заяви тя.

По думите ѝ не се налагат извънредни мерки по европейските летища, включително и в България.

„Нямаме директни полети от Конго до България. Предвид ниския риск не са необходими специални мерки. Все пак моят личен съвет е пътуванията до райони с активна епидемия да се избягват, освен ако не са наложителни“, каза проф. Христова.

Освен за ебола, тя коментира и нарастващия брой внесени случаи на тропически заболявания като денга и чикунгуня.

„Наблюдаваме повече случаи на денга и чикунгуня, които се предават чрез комари. Чикунгуня най-често се внася от Сейшелските острови, а денга - от Малдивите, Бали и други тропически дестинации“, посочи тя.

От началото на годината в България са регистрирани пет случая на чикунгуня и три случая на денга.

„Тези числа не изглеждат големи, но спрямо предишни години увеличението е значително. Хората трябва да използват репеленти и да се предпазват от ухапвания от комари, когато пътуват в такива райони“, препоръча проф. Христова.

Тя обърна внимание и на ситуацията с морбили във Врачанска област, където през последните месеци се отчита значителен брой случаи.

„Миналата година имахме само един случай на морбили. Сега заболелите вече са 406. Добрата новина е, че темпът на нарастване намалява и има признаци за постепенно успокояване на ситуацията“, допълни проф. Христова.