СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина

31 май 2026, 21:24
П етима пациенти са се възстановили от редкия тип вирус на ебола, заяви днес ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус по време на посещението си в Буния в източната част на Демократична република Конго - град в центъра огнището, предаде Асошиейтед прес. 

“Четирима души ще бъдат изписани днес, а един беше изписан вчера”, каза Гебрейесус по време на откриването на нов център за лечение на ебола в Буния - столицата на провинция Итури. 

“Разбира се, все още работим по ваксини и лечение, но това не означава, че хората не могат да се възстановяват от ебола”, добави той. 

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина. 

Това бе първото документирано оздравяване на пациент с потвърдено заразяване с вируса от началото на сегашната епидемия. 

До вчера в Демократична република Конго и Уганда са регистрирани над 1100 души, за които се предполага, че са заразени с ебола, съобщи генералният директор на здравната агенция на Африканския съюз в статия, публикувана днес във "Файненшъл таймс".

"Към 30 май в Демократична република Конго и Уганда са регистрирани 263 потвърдени случая и 43 потвърдени смъртни случая, докато над 1100 предполагаеми случая все още са в процес на тестване“, каза Жан Касея.

Междувременно двама мъже от ДР Конго и Уганда, проявили симптоми на заразяване с ебола бяха поставени в изолация в Бразилия, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Мъж на 37 г. от ДР Конго “прояви симптоми като повишена температура, отговарящи на определението за предполагаем случай“ на ебола, съобщи правителството на щата Сао Пауло в изявление вчера, без да уточни датата на пристигането на мъжа на бразилска земя.

Пациентът е “поставен в изолация” като предпазна мярка в специализирана болница за инфекциозни заболявания. Резултатите от тестовете по-късно показаха, че той е болен от менингит.

Местната здравна служба в Рио де Жанейро вчера също обяви за мъж от Уганда, който е пристигнал в Бразилия на 22 май и е поставен в изолация, след като “проявил вирусни симптоми като кашлица, втрисане и диария“. Той даде положителен тест за малария. 

Властите обаче все още не изключват и при двата случая да става въпрос за заразяване с ебола, но увериха, че “оценките показват, че риска от разпространяване на болестта в Бразилия и Южна Америка остава много ниска”. 

Източник: БТА/Валерия Динкова    
