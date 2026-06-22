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Ебола в Конго излиза от контрол: Броят на жертвите достига тревожен праг

Причинено от редкия вирус Бундибугио, за който не съществуват ваксини или лечения, това огнище се оказа най-тежкото в историята в рамките на първоначалния си месец

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юни 2026, 14:49
Ебола в Конго излиза от контрол: Броят на жертвите достига тревожен праг
Вирус Ебола   
Източник: Thinkstock/Guliver

Е пидемията от ебола в източно Конго вече надхвърли 1000 потвърдени случая, като към неделната вечер официалните лица докладват за 254 смъртни случая. Министерството на здравеопазването на Конго потвърди 1003 случая и 100 възстановили се пациенти от обявяването на епидемията на 15 май в провинция Итури.

Причинено от редкия вирус Бундибугио, за който не съществуват ваксини или лечения, това огнище се оказа най-тежкото в историята в рамките на първоначалния си месец. Властите признават, че вероятно има още неизвестни случаи, а пикът все още предстои. Проследяването на контактните лица остава ключов проблем, като местните власти постигат едва 55% покритие.

„Нулевият пациент“ на епидемията все още не е идентифициран, а над 35 000 контактни лица тепърва трябва да бъдат проследени, потвърдиха властите.

Миналата седмица „The Independent“ разкри как бременни жени в Демократична република Конго масово избягват болниците по време на една от най-тежките епидемии от ебола в историята, рискувайки вторична здравна криза на фона на растящата майчина смъртност.

Здравни работници на терен съобщават, че страхът възпира бъдещите майки от жизненоважни медицински прегледи в здравните центрове, което води до потенциално по-опасни раждания в домашни условия.

Фондът на ООН за населението (UNFPA) е документирал редица допълнителни смъртни случаи на родилки в източната провинция Итури, епицентърът на епидемията, които според тях са свързани с ебола.

„В три от случаите сме сигурни. Жената или се е страхувала да отиде в здравното заведение заради ебола, или е имала симптоми, съответстващи на ебола“, каза Ноеми Далмонте, заместник-представител на UNFPA в ДР Конго.

Потвърдените числа остават сравнително ниски – седем смъртни случая на майки в сравнение с два в провинция Итури през същата седмица на миналата година, но това предизвика опасения от рязък скок на предотвратимата майчина смъртност.

Епидемията е концентрирана в Итури, където са регистрирани повече от 90% от случаите. Случаи са отчетени и в провинциите Северно Киву и Южно Киву, като заразата се е разпространила и отвъд границата с Уганда, където са докладвани 19 потвърдени случая и двама души са починали.

В провинциалната столица на Итури, Буния, пренаталните консултации в една от клиниките са спаднали драстично. Медицинският директор д-р Сони Мвембо заяви пред AP, че посещаемостта е спаднала от около 60 бъдещи майки на месец до едва 10.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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