Първи официални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” с над 43%, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

При обработени 7% от протоколите пет партии влизат в парламента, а „Величие” и МЕЧ остават близо до 4-процентната бариера

Обновена преди 32 минути / 20 април 2026, 00:12
„Прогресивна България” води убедително с 43.7% при първите обработени 14.8% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии.

Официалните данни на ЦИК към полунощ показват разместване в челната тройка, като коалицията ПП-ДБ изпреварва минимално ГЕРБ-СДС в спора за второто място.

Към момента пет формации сигурно прекрачват прага за 52-рото Народно събрание, докато „Величие”, МЕЧ и „БСП – Обединена левица” остават в непосредствена близост до 4-процентната бариера.

Данни към 01:00 на 20.04.2026 при обработени 14.8% СИК протоколи в РИК. 

Обобщени данни от гласуването:

"Прогресивна България" - 151 103 гласа или 43.702% от гласовете.
ПП-ДБ - 52 640 или 15.224%
ГЕРБ-СДС - 43 207 гласа или 12.496%
"Възраждане" - 17 117 гласа или 4.951%
"Движение за права и свободи" - ДПС - 15 173 гласа или 4.388%
"Величие" - 12 258 гласа или 3.545% от гласовете.
МЕЧ - 11 819 гласа или 3.418%
БСП – ОЛ - 10 841 гласа или 3.135%
"Сияние"- 11 070 гласа или 3.202%
Не подкрепям никого - 5 796

Източник: ЦИК    
Първи сметки: „Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент

Как вижда светът резултатите от изборите в България

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
„Сияние“ започва изграждане на структури по места

Николай Попов смята, че ГЕРБ има нужда от смяна на лидера

Избори 2026: Изборният ден приключи в голяма част от света, чака се вотът в САЩ и Канада

Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната, каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в МВнР по-рано през деня за провеждането на изборите в чужбина

"Край с г-н добро момче!": Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

Тръмп публикува изявление в Трут соушъл, че неговите пратеници ще пристигнат в Пакистан утре вечер за преговори

Тръмп: САЩ спряха и превзеха кораб с ирански флаг

Тръмп: Нашият кораб ги спря точно на място, като проби дупка в машинното им отделение

Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Данните на социологически агенции показват парламент с 5 партии

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

Техеран обвини Вашингтон в нереалистични искания и противоречия; двуседмичното примирие изтича в сряда при затворени пристанища

Учебен ли ще е 20 април за учениците

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

Задържаха кмета на Гороцвет за купуване на гласове

В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми

Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Има три пъти повече сигнали сега в сравнение с 2024 година

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел. От тук нататък ни чака изключително много работа", заяви Асен Василев

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

ЦИК - с първи резултати от предсрочния парламентарен вот (ОБНОВЯВА СЕ)

ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: „Прогресивна България” с убедителна победа на вота

