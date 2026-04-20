Първи официални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” с над 43%, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

„Прогресивна България” води убедително с 43.7% при първите обработени 14.8% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии.

Официалните данни на ЦИК към полунощ показват разместване в челната тройка, като коалицията ПП-ДБ изпреварва минимално ГЕРБ-СДС в спора за второто място.

Към момента пет формации сигурно прекрачват прага за 52-рото Народно събрание, докато „Величие”, МЕЧ и „БСП – Обединена левица” остават в непосредствена близост до 4-процентната бариера.

Данни към 01:00 на 20.04.2026 при обработени 14.8% СИК протоколи в РИК.

Обобщени данни от гласуването:

"Прогресивна България" - 151 103 гласа или 43.702% от гласовете.

ПП-ДБ - 52 640 или 15.224%

ГЕРБ-СДС - 43 207 гласа или 12.496%

"Възраждане" - 17 117 гласа или 4.951%

"Движение за права и свободи" - ДПС - 15 173 гласа или 4.388%

"Величие" - 12 258 гласа или 3.545% от гласовете.

МЕЧ - 11 819 гласа или 3.418%

БСП – ОЛ - 10 841 гласа или 3.135%

"Сияние"- 11 070 гласа или 3.202%

Не подкрепям никого - 5 796