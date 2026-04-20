Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

О бработката на протоколите от вота за 52-рия парламент разкрива категорична промяна в политическата карта на страната. При първите официални данни от ЦИК формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели мнозинство в почти всички многомандатни райони, докато традиционната битка между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС се измества към София, Пловдив и Варна. Ето как се разпределят гласовете по области и къде бяха най-големите изненади на 19 април.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Благоевград

При обработени 64,53% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ води убедително в Пиринския край с 44,57%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС, които тук традиционно държат висок резултат от 23,71%, а третото място е за коалицията ПП-ДБ с 10,27%.

Данните към 10:00 ч. показват, че бариерата от 4% в областта прескача и ДПС, които в момента получават 4,05%. Извън разпределението на мандатите в региона към този час остават „Възраждане“ (3,25%), „Величие“ (3,20%), МЕЧ (2,90%) и „БСП – Обединена левица“ (2,54%). Останалите политически формации събират под 2% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 1 137 гласоподаватели.

Бургас

В морската област коалиция „Прогресивна България“ постига убедителен резултат от 47,42%. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 13,80%, а третото място заема коалиция ПП-ДБ, която събира 8,73% от вота.

Междинните данни на РИК-Бургас показват, че 4-процентната граница в региона прескача и ДПС със 7,48%. Изключително близо до прага, но под него, остават „Възраждане“ (3,85%), АПС (3,12%), коалиция „Сияние“ (3,02%) и партия МЕЧ (3,10%). Останалите формации, включително „Величие“ и „БСП – Обединена левица“, остават под 3%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 2 559 гласоподаватели в Бургаско.

Варна

В морската столица, при обработени 97,56% от протоколите, коалиция „Прогресивна България“ води убедително с 45,16%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС с 14,47%, следвани плътно от коалиция ПП-ДБ, които получават 13,06% от гласовете.

Данните на РИК-Варна към 10:00 ч. потвърждават, че още две политически сили прескачат 4-процентната граница в региона: „Възраждане“ с 6,10% и „Величие“, които в този район се представят силно с 4,25%. Под прага за влизане в парламента към момента остават коалиция „Сияние“ (3,76%), партия МЕЧ (2,96%) и „БСП – Обединена левица“ (2,32%). Останалите формации, сред които ДПС и АПС, събират съответно 2,23% и 1,29%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 3 224 гласоподаватели във Варненско.

Велико Търново

В старопрестолния град коалиция „Прогресивна България“ постига категорична победа, прехвърляйки психологическата граница от половината гласове – 52,78% (50 713 гласа). На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 12,29%, а третото място заема коалиция ПП-ДБ със 7,75%.

Официалните данни от РИК потвърждават, че още три формации прескачат 4-процентната бариера в региона: „Възраждане“ (4,65%), „Величие“ (4,64%) и ДПС (4,22%). Под прага за влизане в парламента във Великотърновско остават „БСП – Обединена левица“ (3,45%), МЕЧ (2,84%) и коалиция „Сияние“ (2,58%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 1 374 гласоподаватели.

Видин

В най-северозападната област преброяването приключи, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 43,91%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 16,74%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ, която тук постига двуцифрен резултат от 10,78%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача и ДПС с 8,96%. На прага на влизане в парламента, но малко под него, остават „Възраждане“ (3,95%), „БСП – Обединена левица“ (3,64%) и партия МЕЧ (3,63%). Останалите формации, сред които „Величие“ и „Сияние“, събират под 3% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 506 гласоподаватели във Видинско.

Враца

При обработени 95,43% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ бележи изключително висок резултат от 53,44%. На втора позиция е ГЕРБ-СДС със 17,19%, следвани от ДПС, които в региона получават 6,40%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват, че още две формации преминават 4-процентната бариера във Врачанско: коалиция ПП-ДБ с 5,54% и партия МЕЧ, която тук се представя силно с 4,14%. Под прага за влизане в парламента към момента остават „Възраждане“ (3,28%), „БСП – Обединена левица“ (2,80%) и „Величие“ (2,08%). Останалите политически сили събират под 2% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 887 гласоподаватели.

Габрово

Област Габрово е сред първите в страната с напълно обработени протоколи (100%). Данните на РИК към 7:00 ч. потвърждават категорична победа за коалиция „Прогресивна България“, която получава 47,83% от гласовете. На втора позиция е коалицията ГЕРБ-СДС с 15,87%, следвана от ПП-ДБ с 8,31%.

В 7-и МИР бариерата прескачат още „Възраждане“ (5,20%) и „Величие“ (4,53%). На прага на влизане в парламента в региона остава коалицията „БСП – Обединена левица“, която събира 3,97%. Следват МЕЧ (3,52%) и „Сияние“ (3,50%), докато АПС и ИТН остават с ниски нива на подкрепа (съответно 1,85% и 1,05%). С „Не подкрепям никого“ са гласували 857 души.

За четирите депутатски места в областта се бориха 108 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в Габровско бе малко под 100 хиляди души.

Добрич

В 8-и МИР обработката на протоколите приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 49,99% от гласовете. На втора позиция е коалицията ГЕРБ-СДС с 11,70%, следвана от ПП-ДБ, които получават 7,32%.

Данните на ЦИК към 9:00 ч. показва, че още четири формации прескачат 4-процентната бариера в региона: ДПС (7,16%), „Възраждане“ (5,04%), „БСП – Обединена левица“ (4,53%) и „Величие“ (4,18%). Останалите партии остават под 3% подкрепа, а 785 гласоподаватели са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Изборната активност в област Добрич е 39,98%, което е значително повишение спрямо предходните парламентарни избори, когато тя беше 32,18%. Правото си на глас в Добруджа са упражнили общо 68 189 души.

Кърджали

При обработени 77,12% от протоколите в РИК, ДПС е безапелационен лидер в региона с 60,57% от гласовете. На втора позиция се нарежда коалиция „Прогресивна България“ с 21,31%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 4,16%.

Според междинните данни към 10:00 ч., само тези три формации прескачат 4-процентната граница в областта. Близо до прага е „Алианс за права и свободи“ (АПС) с 3,72%, следван от коалиция ПП-ДБ, която в Кърджали получава 3,22%. Всички останали партии и коалиции в района остават с резултат под 1,5%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 644 гласоподаватели.

Кюстендил

В 10-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 48,25%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС, които получават 17,18% от гласовете, а на трето място се нареждат ПП-ДБ със 7,66%.

Официалните данни показват, че още три формации прескачат 4-процентната бариера в региона: „БСП – Обединена левица“ (4,39%), ДПС (4,29%) и „Възраждане“ (4,05%). Под прага за влизане в парламента в Кюстендилско остават МЕЧ (3,60%), „Сияние“ (2,81%) и „Величие“ (2,75%). Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 897 гласоподаватели.

Ловеч

В 11-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели изборите в областта с 46,60%. Втората позиция е за коалицията ГЕРБ-СДС, която събира 20,05% от гласовете, а на трето място се нареждат ПП-ДБ с 6,54%.

Официалните данни на РИК-Ловеч показват, че бариерата в региона прескачат още две формации: „БСП – Обединена левица“ (4,61%) и партия МЕЧ (4,19%). Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 695 гласоподаватели.

За четирите мандата в областта се конкурираха 117 кандидати от 24 партии и коалиции. вотът в Ловешко премина при пълна обработка на протоколите, потвърждаваща лидерството на формацията на Румен Радев.

Монтана

При обработени 92,57% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ води убедително с 48,02%. На втора позиция е ГЕРБ-СДС със 17,68%, а третото място заема ДПС, които в региона традиционно имат силно присъствие с 8,94%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват, че още три формации преминават 4-процентната бариера в областта: коалиция ПП-ДБ (5,61%), „Възраждане“ (4,92%) и партия МЕЧ (4,41%). Под прага за влизане в парламента към момента в Монтанско остават „БСП – Обединена левица“ (2,81%) и „Величие“ (2,11%). Останалите политически сили събират под 2% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 548 гласоподаватели.

Пазарджик

При обработени 79,56% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ преминава границата от половината гласове в областта, получавайки 51,83%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС с 13,77%, следвани от ДПС, които в региона събират 6,94%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват, че бариерата от 4% прескача и коалицията ПП-ДБ с 7,32%. Изключително близо до прага са „Възраждане“ (3,85%) и партия МЕЧ (3,60%). Под прага за влизане в парламента към момента в Пазарджишко остават също „Величие“ (3,22%) и „БСП – Обединена левица“ (3,03%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 861 гласоподаватели.

Перник

В 14-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели вота с 48,43%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС с 18,39%, следвани от ПП-ДБ, които получават 8,20% от гласовете на избирателите.

Официалните данни на РИК-Перник потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации: „Възраждане“ (4,66%) и партия МЕЧ (4,07%). Общо 930 души са избрали да не подкрепят никого.

Изборният ден в Пернишка област премина в 259 секции, като право на глас имаха над 103 хиляди души. С приключването на обработката на всички протоколи, политическата конфигурация в региона е окончателно ясна.

Плевен

При обработени 65,74% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ води убедително с 52,24%. Втората позиция е за ГЕРБ-СДС с 12,58%, следвани от коалиция ПП-ДБ, които получават 6,29%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват динамична картина за прескачане на бариерата:

ДПС е четвърта сила с 6,24%.

Партия МЕЧ преминава прага в региона с 4,29%.

Близо до 4-процентната граница са „Възраждане“ (3,83%), „Величие“ (3,46%) и „БСП – Обединена левица“ (3,36%).

Коалиция „Сияние“ също поддържа сравнително висок резултат от 3,23%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 800 гласоподаватели.

Пловдив (град и област)

Пловдив-град (16-и МИР):

Във втория по големина град в България коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 46,28%. Пловдив затвърждава репутацията си на десен град, като коалиция ПП-ДБ излиза на втора позиция с 16,40%, изпреварвайки ГЕРБ-СДС, които остават трети с 13,15%.

Официалните данни потвърждават, че още две формации прескачат 4-процентната бариера под тепетата: „Възраждане“ с 4,67% и коалиция „Сияние“, която тук записва един от най-добрите си резултати в страната – 4,25%.

Под прага за влизане в парламента в Пловдив остават партия МЕЧ (3,57%), „Величие“ (2,95%) и „БСП – Обединена левица“ (2,60%). ДПС и АПС събират минимална подкрепа, съответно 1,04% и 0,53%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е изключително висока – цели 3 110 пловдивчани са я избрали.

Пловдив-област (17-и МИР):

В региона коалиция „Прогресивна България“ постига изключително убедителен резултат, като печели 54,39% от гласовете. На втора позиция остава ГЕРБ-СДС с 11,74%, следвана от коалиция ПП-ДБ, която получава 7,52%.

Официалните данни от РИК потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескача и „Възраждане“ с 4,03%. Изключително близо до прага, но под него, остават „БСП – Обединена левица“ (3,84%), партия МЕЧ (3,57%) и „Величие“ (3,52%). Специфичното за региона е по-слабото представяне на ДПС (2,54%) и АПС (2,85%) в сравнение с националните им нива.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 1 948 избиратели.

Разград

В Разград преброяването приключва с лидерство на коалиция „Прогресивна България“, която събира 38,55% от гласовете. На втора позиция е ДПС с 19,26%, а третото място заема коалиция ПП-ДБ, която в този регион се представя традиционно силно с 13,64%.

Официалните данни от РИК показват, че бариерата в областта прескачат още две формации: ГЕРБ-СДС с 11,13% и АПС с 5,21%. Под прага за влизане в парламента в Разградско остават „БСП – Обединена левица“ (2,56%), „Възраждане“ (2,44%) и „Величие“ (2,30%). Всички останали партии са с резултат под 2%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 706 гласоподаватели.

Русе

В крайдунавския град при обработени 88,06% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ преминава психологическата граница от половината гласове, събирайки точно 50,02%. На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 11,79%, а третото място е за коалиция ПП-ДБ, която постига двуцифрен резултат от 10,03%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват, че още две формации прескачат 4-процентната бариера в региона: „Възраждане“ с 4,88% и „Величие“ с 4,45%. Под прага за влизане в парламента към момента в Русенско остават коалиция „Сияние“ (3,59%), партия МЕЧ (3,57%) и „БСП – Обединена левица“ (3,44%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 1 280 гласоподаватели.

Силистра

В крайдунавската област коалиция „Прогресивна България“ води убедително с 44,41%. Втора политическа сила е ДПС със стабилен резултат от 17,25%, следвана от ГЕРБ-СДС, които получават 13,21%.

Официалните данни от РИК показват, че бариерата от 4% в региона прескачат още две формации: АПС с 5,72% и коалиция ПП-ДБ с 5,10%. Под прага за влизане в парламента в Силистра остават „Величие“ (3,17%), „Възраждане“ (3,02%) и „БСП – Обединена левица“ (2,24%). Останалите политически сили са с резултат под 2%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 518 гласоподаватели.

Сливен

В "Града на стоте войводи" коалиция „Прогресивна България“ постига категоричен успех, преминавайки границата от половината гласове – 51,99%. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 15,63%, а третото място заема коалиция ПП-ДБ със 7,33%.

Официалните данни от РИК потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача само още една формация – „Възраждане“ с 4,28%.

Под прага за влизане в парламента в Сливенско остават няколко партии със сравнително близки резултати:

ДПС: 3,61%

„Величие“: 3,44%

„БСП – Обединена левица“: 3,32%

ПП МЕЧ: 3,28%

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 760 гласоподаватели.

Смолян

В Родопската област коалиция „Прогресивна България“ печели вота с 49,02%. На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 13,86%, а третото място заема ДПС с 12,53%.

Специфичното за Смолян е силното представяне на независимия кандидат Тодор Батков, който събира 4,20% (2 093 гласа). Това го прави един от малкото инициативни комитети в страната с подобен резултат.

Официалните данни потвърждават, че бариерата от 4% прескача и коалиция ПП-ДБ с точно 6,00%. Под прага за влизане в парламента в Смолянско остават „БСП – Обединена левица“ (2,59%), „Възраждане“ (2,21%), АПС (2,07%) и партия МЕЧ (2,06%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 660 гласоподаватели.

София 23 МИР

При обработени 100% от протоколите в най-големия изборен район, коалиция „Прогресивна България“ печели с минимална преднина, събирайки 32,57%. Втора остава коалицията ПП-ДБ с 31,52%, а третото място е за ГЕРБ-СДС с 12,49%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в района прескачат още две формации: „Възраждане“ (4,47%) и коалиция „Сияние“ (4,46%). Под прага за влизане в парламента в този район остават „БСП – Обединена левица“ (3,30%), МЕЧ (2,72%) и „Величие“ (1,99%). Останалите партии, включително ДПС и ИТН, събират под 1% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 5 620 гласоподаватели.

София 24 МИР

При обработени 99,80% от протоколите, коалиция „Прогресивна България“ заема първото място с 35,06%. Втора остава коалицията ПП-ДБ, която получава 26,50% от гласовете, а третата позиция е за ГЕРБ-СДС с 13,46%.

Бариерата в този столичен район преминават още две формации: „Възраждане“ с 4,85% и коалиция „Сияние“ с 4,43%. Близо до прага, но под него, остават „БСП – Обединена левица“ (3,29%) и партия МЕЧ (3,25%). Останалите политически сили, сред които „Величие“ и „Синя България“, събират под 3% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 3 852 избиратели.

София 25 МИР

При напълно обработени протоколи в 25-ти МИР, коалиция „Прогресивна България“ постига доминиращ резултат от 41,98%. На втора позиция се нарежда коалицията ПП-ДБ със 17,70%, а третото място е за ГЕРБ-СДС с 14,13%.

Официалните данни потвърждават, че още три формации прескачат 4-процентната граница в района: „Възраждане“ (5,16%), коалиция „Сияние“ (4,64%) и партия МЕЧ, която тук събира 4,12%. Под прага за влизане в парламента остават „БСП – Обединена левица“ (2,89%) и „Величие“ (2,42%). Останалите политически сили, включително ДПС и ИТН, остават под 1%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4 239 гласоподаватели.

София-област

При обработени 62,29% от протоколите, коалиция „Прогресивна България“ води убедително в региона с 48,85%. На втора позиция е коалицията ГЕРБ-СДС с 18,15%, следвана от ПП-ДБ, които получават 7,27%.

Междинните данни към 10:00 ч. показват, че бариерата в областта прескача и ДПС с 5,17%. Изключително близо до прага от 4% са три формации: „Възраждане“ (3,93%), „БСП – Обединена левица“ (3,70%) и партия МЕЧ (3,69%). Останалите политически сили, сред които „Сияние“ и „Величие“, към момента остават под 3% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 1 032 гласоподаватели.

Стара Загора

При обработени 91,72% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ поддържа стабилно лидерство с 49,40%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС с 13,14%, следвани от коалиция ПП-ДБ, които получават 7,84%.

Според междинните данни към 10:00 ч., още две формации прескачат 4-процентната граница в областта: ДПС (6,51%) и „Възраждане“ (4,84%). В „подстъпите“ към бариерата остават партия МЕЧ (3,84%), „Величие“ (3,54%) и „БСП – Обединена левица“ (3,41%). Всички останали партии и коалиции събират под 3% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 1 701 избиратели в Старозагорско.

Търговище

При обработени 74,34% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ води с 40,70%. На втора позиция в областта се нарежда ДПС със значителен резултат от 24,06%, следвана от ГЕРБ-СДС, които получават 8,29%.

Данните към 10:00 ч. показват, че още две формации преминават 4-процентната бариера в региона: „Алианс за права и свободи“ (АПС) с 6,87% и коалиция ПП-ДБ с 4,62%. Под прага за влизане в парламента към момента в Търговищко остават „Възраждане“ (3,16%), „БСП – Обединена левица“ (2,87%), „Величие“ (2,70%) и МЕЧ (2,56%).

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 496 гласоподаватели.

Хасково

При обработени 69,52% от протоколите в РИК, лидерската позиция се заема от коалиция „Прогресивна България“, която събира 39,47% (въз основа на остатъчния вот). Втора политическа сила в областта е ГЕРБ-СДС със стабилен резултат от 17,73%, а на трето място се нарежда ДПС с 11,57%.

Междинните резултати към 10:00 ч. показват, че ПП-ДБ преминават бариерата в региона с 5,59%. Под 4-процентния праг в Хасковско към момента остават няколко формации: „Възраждане“ (2,98%), АПС (2,68%), „Величие“ (2,40%), МЕЧ (2,09%) и „БСП – Обединена левица“ (1,96%).

Останалите партии и коалиции в 29-и МИР събират под 1% подкрепа.

Шумен

При обработени 99,69% от протоколите в РИК, коалиция „Прогресивна България“ печели вота в областта с 42,05%. Втора политическа сила е ДПС със стабилен резултат от 17,83%, следвана от ГЕРБ-СДС, които получават 10,19%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача и коалицията ПП-ДБ, която събира 9,66% от гласовете. Под прага за влизане в парламента в Шуменско към момента остават „Възраждане“ (3,64%), „Величие“ (3,36%), „БСП – Обединена левица“ (2,94%), МЕЧ (2,54%) и АПС (2,46%). Всички останали формации са с резултат под 1%.

Ямбол

В 31-ви МИР, при обработени 96,20% от протоколите, коалиция „Прогресивна България“ постига един от най-силните си резултати в страната – 54,93%. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 9,65%, следвана плътно от „БСП – Обединена левица“, които тук записват силно присъствие с 6,20%.

Официалните данни към 10:00 ч. показват, че бариерата в областта прескачат още три формации: ПП-ДБ (6,10%), ДПС (4,72%) и „Възраждане“ (4,52%). Под прага за влизане в парламента в Ямболско остават „Величие“ (3,49%) и партия МЕЧ (3,31%). Останалите политически сили събират под 1% от вота.