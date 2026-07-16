България

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС

Разследването е за предполагаеми злоупотреби във ВиК-Бургас и схема за укриване на разходи за вода в хотели в Слънчев бряг

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 16 юли 2026, 08:53
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О бластният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, който вчера беше задържан при акция на ГДБОП, е пуснат от ареста, научи NOVA.

Той беше арестуван във връзка със  разследване, свързано със злоупотреби във ВиК - Бургас. По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел и освободен от ареста, след изтичане на 24-часовото му задържане.

Материалите по случая са върнати в прокуратурата в Бургас.

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Директорът на ВиК Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен. Припомняме, че той беше задържан на 3 юли за злоупотреби в дружеството. Ден по-късно беше освободен срещу 2000 евро гаранция.

От ДПС излязоха с позиция във Фейсбук, в която казват, че спрямо Широков "няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е като свидетел".

"Днес областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е освободен след близо две денонощия, в които два пъти е задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София. Спрямо него няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е като свидетел.

ДПС – Бургас винаги е отстоявала върховенството на закона. Вярваме, че всеки гражданин е длъжен да съдейства на компетентните органи, когато бъде призован по установения от закона ред. Христо Широков направи това.

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Но когато спрямо обществена фигура са предприети толкова мащабни процесуални действия, широко отразени пред цялото общество, съществува и задължение обществото да бъде информирано за техния резултат. След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение.

Защото зад името Христо Широков стоят стотици членове, симпатизанти и съмишленици. През последните две години той изгради една от най-силните областни партийни организации в страната, със структури във всички общини на област Бургас. Хората, които му гласуваха доверие и ежедневно застават с имената и лицата си до него, имат право да знаят истината такава, каквато е.

ДПС – Бургас стои категорично зад своя областен председател. За нас върховенството на закона означава не само стриктно спазване на процесуалните правила, но и еднакъв стандарт към фактите – от първото действие до неговия край. Именно защото вярваме във върховенството на закона, за случилото се ще бъдат предприети съответните съдебни действия пред компетентните национални и международни съдилища", заявяват от ДПС.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Христо Широков ВиК - Бургас Прокуратура ГДБОП Разследване Злоупотреби Търговия с влияние Неотчетена вода Бургас ДПС
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