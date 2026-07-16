Парите ни

Храните може отново да поскъпнат заради горещините

Инфлацията при храните се е забавила до 1,6%, но икономисти очакват ново ускоряване през 2027 г.

Маргарита Костадинова

16 юли 2026, 14:54
Храните може отново да поскъпнат заради горещините
По-високите разходи стигат до магазините със закъснение, а слабата реколта може да усили натиска върху цените.   
Източник: istock

Цените на храните в еврозоната в момента растат с най-бавния си темп от близо пет години, но облекчението за потребителите може да се окаже временно. Икономисти от Oxford Economics и Deutsche Bank очакват ново ускоряване през 2027 г., когато по-високите разходи за енергия, торове, преработка и транспорт постепенно достигнат до магазините, съобщава Euronews.

По предварителни данни на Евростат годишната инфлация при храните, алкохола и тютюневите изделия в еврозоната е спаднала до 1,6% през юни 2026 г. спрямо 1,9% месец по-рано. Това е най-ниското равнище от средата на 2021 г.

Петрол, енергия и храни: Кои европейски държави са най-уязвими

Забавянето се дължи на няколко благоприятни фактора – силната зърнена реколта през 2025 г., излишъка от сурово мляко и отслабването на ценовия натиск при продукти като кафе, какао и захар. Oxford Economics очаква хранителната инфлация да остане под 2% и през останалата част от 2026 г.

Ценовият натиск идва със закъснение

По-високите разходи за енергия и торове не се прехвърлят веднага върху крайните цени. В началото част от тях се поемат от земеделските производители, а след това постепенно преминават към преработвателите, търговците и супермаркетите.

Затова ефектът от поскъпването на суровините между март и юни може да се усети по-силно през следващата година. Според изчисления на Deutsche Bank, цитирани от Euronews, този ценови шок може да повиши цените на храните в еврозоната с около 0,8% през следващите 12 месеца. Въздействието върху общата инфлация се оценява на приблизително 0,1–0,15 процентни пункта.

Oxford Economics изчислява, че поскъпването на суровините може да добави около половин процентен пункт към хранителната инфлация. При непреработените продукти ефектът обикновено се проявява по-бързо, докато при преработените храни забавянето е по-голямо.

Инфлацията през юни е отрицателна, кои стоки са поевтинели най-много

Горещините може да се окажат по-големият риск

По-сериозната неизвестна обаче остава времето. Продължителните горещини и сушата могат да намалят добивите на зърно, плодове и зеленчуци и да ограничат предлагането на пазара.

Oxford Economics оценява, че неблагоприятните климатични условия могат да добавят до един процентен пункт към хранителната инфлация през 2027 г. При такъв сценарий ръстът на цените на храните в еврозоната може да достигне около 3%.

Според икономистите влиянието на горещините върху реколтата може да се окаже по-силно от ефекта на поскъпналите енергия и торове след войната с Иран. Част от щетите върху земеделската продукция вече се смятат за неизбежни, а нови периоди на екстремно време биха засилили натиска.

Кога може да се усети поскъпването

Очакванията са ценовият натиск да бъде най-силен през първата половина на 2027 г., след което постепенно да отслабне. Прогнозата обаче зависи от развитието на енергийните пазари, цените на торовете и размера на европейската реколта.

Това означава, че сегашното забавяне на хранителната инфлация не гарантира трайно спокойствие за домакинствата. Дори когато международните цени на суровините започнат да спадат, промяната стига до рафтовете със закъснение, а лошата реколта може бързо да обърне посоката.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Еuronews    
Хранителна инфлация Еврозона Прогнози за цените Климатични рискове Разходи за производство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Свят Преди 31 минути

Ванс: Изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

Любопитно Преди 39 минути

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат пуснати в специална компилация през септември. В някои от песните от зората на неговата кариера се включва и бъдещата легенда на Led Zeppelin – китаристът Джими Пейдж

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

България Преди 2 часа

То ще управлява до провеждането на конкурс

,

Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Любопитно Преди 2 часа

Уникално видео с над 7 милиона гледания трогна интернет. Американски пожарникари спасиха надишал се с дим гълъб, като му дадоха кислород с миниатюрна маска веднага след като изгасиха горяща кола

Решението беше прието с подкрепата на 289 народни представители

Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

Свят Преди 2 часа

Така той става четвъртият министър-председател по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко

Мартин Керефейски

„Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

На снимката е Доналд Тръмп - президентът на САЩ

Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Президентът и съюзниците му изградиха мрежа от организации, финансирани от богати дарители и компании, която прокарва приоритетите му при минимална публична прозрачност

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни

Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

България Преди 2 часа

Екипът на д-р Иван Мартинов възстановил кръвотока с минимално инвазивна процедура, а пациентът напуснал болницата на собствен ход

,

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Том Холанд разкри пред Джими Фалън как норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд го е игнорирал напълно, след като му писал в социалните мрежи

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

България Преди 3 часа

Опозицията обвини кабинета в противоречива външна политика, а управляващите заявиха, че документът не създава правни ангажименти за България

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 3 часа

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Свят Преди 3 часа

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

България Преди 3 часа

Партията настоява всички болници с договор с НЗОК да провеждат обществени поръчки, Витанов поиска дебат за социалните мрежи и децата

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

България Преди 3 часа

"България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения", заяви Петър Витанов

Пийт Хегсет

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Свят Преди 3 часа

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Любопитно Преди 3 часа

Посещението на принц Хари в родината му се превърна в семейно и финансово бедствие. Меган Маркъл избяга обратно в САЩ след скандали за сигурността, а принцът загуби милиони в съда

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Ники Кънчев улови Виктория и Дейвид Бекъм на Мондиал 2026

Edna.bg

Ако жегата е навсякъде, защо свежестта да е само на едно място?

Edna.bg

ЦСКА показа любопитния екип, с който ще играе тази вечер

Gong.bg

Пиърс Морган: Искам Испания да ги смаже във финала, както ние за Фолкландските острови

Gong.bg

Сръбски полицаи са сред задържаните при мащабна акция на Европол и ГДБОП (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Nova.bg