Храните може отново да поскъпнат заради горещините

По-високите разходи стигат до магазините със закъснение, а слабата реколта може да усили натиска върху цените.

Цените на храните в еврозоната в момента растат с най-бавния си темп от близо пет години, но облекчението за потребителите може да се окаже временно. Икономисти от Oxford Economics и Deutsche Bank очакват ново ускоряване през 2027 г., когато по-високите разходи за енергия, торове, преработка и транспорт постепенно достигнат до магазините, съобщава Euronews.

По предварителни данни на Евростат годишната инфлация при храните, алкохола и тютюневите изделия в еврозоната е спаднала до 1,6% през юни 2026 г. спрямо 1,9% месец по-рано. Това е най-ниското равнище от средата на 2021 г.

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Забавянето се дължи на няколко благоприятни фактора – силната зърнена реколта през 2025 г., излишъка от сурово мляко и отслабването на ценовия натиск при продукти като кафе, какао и захар. Oxford Economics очаква хранителната инфлация да остане под 2% и през останалата част от 2026 г.

Ценовият натиск идва със закъснение

По-високите разходи за енергия и торове не се прехвърлят веднага върху крайните цени. В началото част от тях се поемат от земеделските производители, а след това постепенно преминават към преработвателите, търговците и супермаркетите.

Затова ефектът от поскъпването на суровините между март и юни може да се усети по-силно през следващата година. Според изчисления на Deutsche Bank, цитирани от Euronews, този ценови шок може да повиши цените на храните в еврозоната с около 0,8% през следващите 12 месеца. Въздействието върху общата инфлация се оценява на приблизително 0,1–0,15 процентни пункта.

Oxford Economics изчислява, че поскъпването на суровините може да добави около половин процентен пункт към хранителната инфлация. При непреработените продукти ефектът обикновено се проявява по-бързо, докато при преработените храни забавянето е по-голямо.

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Горещините може да се окажат по-големият риск

По-сериозната неизвестна обаче остава времето. Продължителните горещини и сушата могат да намалят добивите на зърно, плодове и зеленчуци и да ограничат предлагането на пазара.

Oxford Economics оценява, че неблагоприятните климатични условия могат да добавят до един процентен пункт към хранителната инфлация през 2027 г. При такъв сценарий ръстът на цените на храните в еврозоната може да достигне около 3%.

Според икономистите влиянието на горещините върху реколтата може да се окаже по-силно от ефекта на поскъпналите енергия и торове след войната с Иран. Част от щетите върху земеделската продукция вече се смятат за неизбежни, а нови периоди на екстремно време биха засилили натиска.

Кога може да се усети поскъпването

Очакванията са ценовият натиск да бъде най-силен през първата половина на 2027 г., след което постепенно да отслабне. Прогнозата обаче зависи от развитието на енергийните пазари, цените на торовете и размера на европейската реколта.

Това означава, че сегашното забавяне на хранителната инфлация не гарантира трайно спокойствие за домакинствата. Дори когато международните цени на суровините започнат да спадат, промяната стига до рафтовете със закъснение, а лошата реколта може бързо да обърне посоката.