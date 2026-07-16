„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

Н овият епос на Кристофър Нолан „Одисея“ (The Odyssey) буквално пренаписа историята на киното броени дни преди премиерата си, събирайки феноменалните 99% одобрение в сайта Rotten Tomatoes. На този фон холивудската любимка Зендея сподели изключително емоционален и личен момент – как съпругът ѝ Том Холанд е бил човекът, който ѝ съобщил, че е получила ролята на богиня Атина в мегапродукцията за 250 милиона долара, съобщава Daily Mail.

29-годишната актриса и 30-годишният ѝ съпруг са част от невероятния звезден актьорски състав на филма, който включва още Мат Деймън, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Шарлиз Терон и Лупита Нионго.

„Прочети го пак, но като Атина“

Гостувайки в шоуто на Джими Фалън, Зендея разказа как първоначално Том Холанд е бил одобрен за ролята на Телемах (сина на Одисей) и вече е водел разговори с режисьора. Тя била безкрайно щастлива за него и дори не подозирала, че Нолан има планове и за нея.

„Том се прибра вкъщи със сценария и аз, разбира се, хвърлих едно око скришом – все пак това е сценарий на Кристофър Нолан в къщата ми! На следващия ден той отиде на нова среща, а когато се върна, бях толкова нетърпелива да разбера как е минало. Тогава той просто ми подаде сценария и каза: „Прочети това пак“. Попитах го защо, нали вече го четохме снощи, а той ми отвърна: „Прочети го пак, но с мисълта за Атина“ – споделя през сълзи и смях актрисата. „Буквално полудях от щастие! Толкова съм благодарна, че именно Том беше човекът, който ми съобщи тази новина. Беше изключително специално“, разказва тя.

Tom Holland delivering the news that Zendaya landed the role of Athena in Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ makes this moment even more special. #TomHolland #Zendaya #TheOdyssey #ChristopherNolan #gossipherald pic.twitter.com/ftXGdm9NVm — GossipHerald (@Gossip_Herald) July 16, 2026

Шедьовър от „божествен ранг“: Критиците са в екстаз

Въпреки че проектът бе съпътстван от дебати в мрежата заради някои необичайни кастинг решения (включително нападки от Илон Мъск в социалните мрежи заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя), първите отзиви на критиците са почти единодушни – това е шедьовър.

Оценката от 99% в Rotten Tomatoes изпреварва дори легендарния „Черният рицар“ (94%). Журналистите описват филма като „триумф на разказваческото изкуство“, заснет изцяло на мащабните 70-милиметрови IMAX камери.

Imagine getting a "Perfect" from Christopher Nolan himself. 🤯 Zendaya opens up about her intense nerves on the set of The Odyssey and why Nolan's directing style is unlike anyone else's. From pure anxiety to the ultimate validation. The Odyssey is in cinemas from 17th pic.twitter.com/X722taBtkX — VT (@VTOfficial) July 15, 2026

The Guardian написа, че с този тричасов визуален спектъкъл Нолан влиза в „божествения ранг“ на киното, превръщайки една от най-старите класически истории в пиршество за сетивата.

Критиците отбелязват още, че жените в лентата буквално „крадат шоуто“, като специални суперлативи получава Саманта Мортън в ролята на магьосницата Цирцея. Изпълнението ѝ е било толкова силно на снимачната площадка, че е разплакало екипа, а продуцентите сравняват присъствието ѝ с това на Хийт Леджър като Жокера.

Критики за „Спайдърмен в туника“

Разбира се, не липсват и леки критики. Някои медии, сред които The Hollywood Reporter, отбелязват, че Том Холанд, макар и изключително харизматичен, стои малко неестествено в историческия епос и изглежда като „Питър Паркър, облечен в туника“. Други издания обаче контрират, че това е най-зрялата и силна роля в кариерата на младия актьор до момента.

Независимо от дребните забележки за модернизирания диалог, едно е сигурно – Кристофър Нолан отново доказа, че е кралят на интелигентния блокбъстър, а „Одисея“ вече е основен претендент за всички големи филмови награди.