Любопитно

„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

Новият филм на Кристофър Нолан „Одисея“ постигна почти перфектен резултат в Rotten Tomatoes. Звездата Зендея разказа как съпругът ѝ Том Холанд тайно ѝ уредил ролята на богиня Атина в мащабната продукция

16 юли 2026, 16:02
„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея
Източник: Getty Images

Н овият епос на Кристофър Нолан „Одисея“ (The Odyssey) буквално пренаписа историята на киното броени дни преди премиерата си, събирайки феноменалните 99% одобрение в сайта Rotten Tomatoes. На този фон холивудската любимка Зендея сподели изключително емоционален и личен момент – как съпругът ѝ Том Холанд е бил човекът, който ѝ съобщил, че е получила ролята на богиня Атина в мегапродукцията за 250 милиона долара, съобщава Daily Mail.

29-годишната актриса и 30-годишният ѝ съпруг са част от невероятния звезден актьорски състав на филма, който включва още Мат Деймън, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Шарлиз Терон и Лупита Нионго.

„Прочети го пак, но като Атина“

Гостувайки в шоуто на Джими Фалън, Зендея разказа как първоначално Том Холанд е бил одобрен за ролята на Телемах (сина на Одисей) и вече е водел разговори с режисьора. Тя била безкрайно щастлива за него и дори не подозирала, че Нолан има планове и за нея.

Зендая превърна престурнето на "Одисея" в митичен спектакъл
10 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

„Том се прибра вкъщи със сценария и аз, разбира се, хвърлих едно око скришом – все пак това е сценарий на Кристофър Нолан в къщата ми! На следващия ден той отиде на нова среща, а когато се върна, бях толкова нетърпелива да разбера как е минало. Тогава той просто ми подаде сценария и каза: „Прочети това пак“. Попитах го защо, нали вече го четохме снощи, а той ми отвърна: „Прочети го пак, но с мисълта за Атина“ – споделя през сълзи и смях актрисата. „Буквално полудях от щастие! Толкова съм благодарна, че именно Том беше човекът, който ми съобщи тази новина. Беше изключително специално“, разказва тя.

Шедьовър от „божествен ранг“: Критиците са в екстаз

Въпреки че проектът бе съпътстван от дебати в мрежата заради някои необичайни кастинг решения (включително нападки от Илон Мъск в социалните мрежи заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя), първите отзиви на критиците са почти единодушни – това е шедьовър.

Оценката от 99% в Rotten Tomatoes изпреварва дори легендарния „Черният рицар“ (94%). Журналистите описват филма като „триумф на разказваческото изкуство“, заснет изцяло на мащабните 70-милиметрови IMAX камери.

The Guardian написа, че с този тричасов визуален спектъкъл Нолан влиза в „божествения ранг“ на киното, превръщайки една от най-старите класически истории в пиршество за сетивата.

Критиците отбелязват още, че жените в лентата буквално „крадат шоуто“, като специални суперлативи получава Саманта Мортън в ролята на магьосницата Цирцея. Изпълнението ѝ е било толкова силно на снимачната площадка, че е разплакало екипа, а продуцентите сравняват присъствието ѝ с това на Хийт Леджър като Жокера.

Критики за „Спайдърмен в туника“

Разбира се, не липсват и леки критики. Някои медии, сред които The Hollywood Reporter, отбелязват, че Том Холанд, макар и изключително харизматичен, стои малко неестествено в историческия епос и изглежда като „Питър Паркър, облечен в туника“. Други издания обаче контрират, че това е най-зрялата и силна роля в кариерата на младия актьор до момента.

Независимо от дребните забележки за модернизирания диалог, едно е сигурно – Кристофър Нолан отново доказа, че е кралят на интелигентния блокбъстър, а „Одисея“ вече е основен претендент за всички големи филмови награди.

Източник: Daily Mail    
Кристофър Нолан Одисея Зендея Том Холанд кино Холивуд филмова критика Rotten Tomatoes актьорски състав IMAX
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Какво каза българският външен министър на Зеленски

Какво каза българският външен министър на Зеленски

„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търговците ще трябва да дават повече информация предварително и да доказват твърденията си за екологичност и устойчивост.

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

Парите ни Преди 22 минути

Депутатите приеха на първо четене и ограничения срещу подвеждащи сайтове и недоказани „зелени“ твърдения

Сблъсък с полицията и хоспитализация за бившата съпруга на Еминем

Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване

Свят Преди 28 минути

Бившата съпруга на рап легендата Еминем, Ким Скот, бе хоспитализирана и арестувана след тежък инцидент в дома ѝ в Мичиган. Разберете подробностите около инцидента със служителите на реда и дългогодишната ѝ борба с личните демони и депресията

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Любопитно Преди 1 час

Китайският хороскоп за останалата част от седмицата обещава период на обмислени решения, вътрешен мир и значими промени за няколко зодиакални знака, започвайки от 16 юли

По-високите разходи стигат до магазините със закъснение, а слабата реколта може да усили натиска върху цените.

Храните може отново да поскъпнат заради горещините

Парите ни Преди 1 час

Инфлацията при храните се е забавила до 1,6%, но икономисти очакват ново ускоряване през 2027 г.

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Свят Преди 2 часа

Ванс: Изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

Любопитно Преди 2 часа

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат пуснати в специална компилация през септември. В някои от песните от зората на неговата кариера се включва и бъдещата легенда на Led Zeppelin – китаристът Джими Пейдж

Групата е действала от 2025 г.

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

България Преди 2 часа

Разбитата престъпна мрежа е превеждала афганистанци от Турция през България и Сърбия

Илюстративна на Москва

Москва: Стратегическите ядрени сили на руския флот са в пълна бойна готовност

Свят Преди 2 часа

Русия заяви, че ще развива военноморския си ядрен потенциал до 2050 г., като представя действията си като отговор на потенциални заплахи от противници

Медиците са установили черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен

16-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа, транспортираха го с медицински хеликоптер до „Пирогов“

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в село Огняново, при сблъсъка е пострадало и малолетно момче

Фрийлансърите у нас могат да работят по различни договори и режими, затова точният им брой остава неизвестен.

Свободна професия или "свобода на хартия": как всъщност работят фрийлансърите у нас

Парите ни Преди 3 часа

В България няма официален статут "фрийлансър", а статистиката не показва колко души реално работят на свободна практика

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

Любопитно Преди 3 часа

Музикалният продуцент Бени Бланко разкри как е започнала любовната му история със Селена Гомес. Той сподели за притесненията на певицата и призна защо двамата са крили връзката си почти девет месеца

Министърът на външните работи Велислава Петрова

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

България Преди 3 часа

Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

България Преди 3 часа

То ще управлява до провеждането на конкурс

,

Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Любопитно Преди 3 часа

Уникално видео с над 7 милиона гледания трогна интернет. Американски пожарникари спасиха надишал се с дим гълъб, като му дадоха кислород с миниатюрна маска веднага след като изгасиха горяща кола

Решението беше прието с подкрепата на 289 народни представители

Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

Свят Преди 3 часа

Така той става четвъртият министър-председател по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко

Мартин Керефейски

„Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Кейти Холмс се носи на крилете на любовта

Edna.bg

Ники Кънчев улови Виктория и Дейвид Бекъм на Мондиал 2026

Edna.bg

Ботев Пловдив се раздели с бивш играч на Нант и Бордо

Gong.bg

Златната обувка: Кой ще надделее в конкуренцията на звездите?

Gong.bg

Сръбски полицаи са сред задържаните при мащабна акция на Европол и ГДБОП (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Nova.bg