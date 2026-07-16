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Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Ванс: Изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 14:39
Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън
Източник: Getty Images

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че някои от членовете на израелското правителство за се опитали да окажат влияние върху общественото мнение в САЩ и да създадат негативно отношение към сключването на мирно споразумение с Иран, предаде „Ройтерс“.

Ванс говори в подкаста на популярния американски водещ Джо Роугън.

Вицепрезидентът на САЩ, когото мнозина смятат за потенциален бъдещ кандидат за президент, и преди е отправял критики към политиката на израелското правителство.

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Той се застъпи за обявеното предварително споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Някои критици от САЩ и Израел обаче отхвърлиха меморандума за разбирателство с аргумента, че той не ограничава иранската ракетна програма, не очертава ясен път към закриването на ядрените обекти в Ислямската република и че ограничава Израел във войната му срещу бойците от „Хизбула“ в Южен Ливан.

„Знам, че несъмнено има хора от израелското правителство, които се опитват, така да се каже, да ни отклонят от тази политика, защото искат да продължат военната кампания“, заяви Ванс. Той добави, че макар и да има „добри отношения“ с членове на израелското правителство, „в тяхната система има някои хора, за които знаем без никакво съмнение, че манипулират и се опитват да променят американското обществено мнение, за да може войната да продължи“.

По думите на Ванс много страни, съюзници и съветници се опитват да повлияят на американската политика.

„Това, че Израел се опитва да действа по този начин, не ме притеснява. И честно казано не ме притеснява дори и факта, че Русия или някои други страни го правят“, продължи Ванси поясни: „това е напълно естествено за един политически лидер през 2026 г.“.

„Обаче изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка“, подчерта вицепрезидентът на САЩ.

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Миналия месец той отправи остри критики към израелските опоненти на сключването на споразумение с Иран, като посочи, че президентът Доналд Тръмп е единственият съюзник на Израел. Тогава Ванс подчерта, че САЩ предоставят на Израел отбранителна помощ в размер на милиарди долари.

Висши израелски представители, пожелали анонимност, казаха, че споразумението поставя лоши за Израел условия, понеже не засяга опасенията около иранската ядрена и балистична програма. 

Запитан дали смята, че САЩ щяха да се включат в настоящата война с Иран, ако не бяха повлияни от Израел, Ванс отговори: „да, да, смятам, мисля, че независимо от каквото и да е влияние от страна на Израел, президентът е силно убеден, и аз отново съм съгласен с това, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Джей Ди Ванс САЩ Израел Иран
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