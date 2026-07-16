Арестуваха руски туристи, чели Библията в Истанбул, в „Света София“

Д вама руски туристи бяха задържани в Истанбул, след като единият от тях прочел на глас пасажи от Библията в катедралата „Света София“, византийския храм от VI век, който през 2020 г. отново беше превърнат в джамия, предаде БГНЕС.

Съпрузите Игор и Виктория Филонови са задържани на 14 юли в „Света София“, ден след като пристигнали в Истанбул с полет от Москва. Те са на 32 и 36 години. Органите на реда са предприели действия, след като било установено, че двамата четат на глас текстове от Светото писание.

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Срещу задържаните е образувано производство по подозрение в „подбуждане на обществото към омраза и враждебност“ съгласно Наказателния кодекс на Република Турция. По-късно те са били прехвърлени в Областната дирекция по миграция в Истанбул.

В момента семейството е настанено в център за временно настаняване на чужденци и е застрашено от депортиране. От Генералното консулство на Руската федерация в Истанбул заявиха, че дипломатите са в постоянен контакт с наетия от семейството адвокат и с турските власти.

Инцидентът се случва близо три месеца след друг подобен случай, при който двама гръцки туристи бяха задържани на горния етаж на „Света София“ заради развяване на знаме с византийския двуглав орел и православното послание „Православие или смърт“. Тогава съдът в Истанбул им наложи 10-месечни условни присъди за „оскърбление на част от обществото“, след което те бяха освободени.

„Света София“ е построена през VI век при управлението на византийския император Юстиниан I Велики и в продължение на векове е най-значимият храм на християнския свят. След превземането на Константинопол от османците през 1453 г. тя е превърната в джамия, а през 1934 г., с указ на основателя на светската турска република Мустафа Кемал Ататюрк, получава статут на музей.

През 2020 г. президентът Реджеп Тайип Ердоган подписа декрет за повторното отваряне на храма за мюсюлманско богослужение, след като съдът отмени правителственото решение от 1934 г. Решението удовлетвори дългогодишните искания на турските ислямисти и националисти, но предизвика остри реакции в православния свят и сред международните организации за опазване на културното наследство. Те определиха акта като тежък удар върху светското наследство на Турция и върху статута на паметника като споделено световно културно богатство.

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Храмът „Света София“ е част от историческите зони на Истанбул, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.