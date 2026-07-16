Свят

Франсоа Оланд отново загатна за завръщане в политиката преди президентските избори във Франция

Бившият френски президент заяви пред свои поддръжници, че „би могъл да бъде полезен“ на страната, но засега отлага окончателното решение дали ще се кандидатира през 2027 г.

16 юли 2026, 16:02
Франсоа Оланд отново загатна за завръщане в политиката преди президентските избори във Франция
Франсоа Оланд   
Източник: Kanal3
  • Бившият президент Франсоа Оланд отново загатна, че може да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., като заяви пред свои поддръжници, че „би могъл да бъде полезен“ на страната, но ще вземе окончателното си решение по-късно тази година.
  • Въпреки подобрената си обществена репутация, Оланд засега не е сред фаворитите в социологическите проучвания. Данните му отреждат под 10% подкрепа и го оставят далеч от потенциален балотаж, където основен претендент остава Марин Льо Пен.
  • На левия политически фланг конкуренцията е сериозна. Жан-Люк Меланшон и Рафаел Глюксман се очертават като по-силни претенденти, а Оланд не възнамерява да участва във вътрешните предварителни избори на Социалистическата партия, надявайки се впоследствие да се наложи като компромисна кандидатура.

Бившият президент на Франция Франсоа Оланд отново даде знак, че обмисля завръщане в голямата политика.

71-годишният политик, който беше държавен глава на Франция в периода 2012–2017 г., е заявил пред десетки свои влиятелни поддръжници, сред които избрани представители на властта и висши държавни служители, че смята, че „би могъл да бъде полезен“ на президентските избори догодина.

Думите му са били изречени по време на частно градинско тържество в сградата на Френския сенат, съобщава Politico, като се позовава на присъствал на събитието източник, пожелал анонимност.

„Вече съм бил президент. Знам какво изисква тази работа и съм заемал този пост“, заявил Оланд.

Според него френските избиратели през 2027 г. ще се съсредоточат върху най-важния въпрос:

„Кой може да ръководи Франция? Кой може да помогне на Франция да намери своето място?“

Той допълнил, че:

„Много хора започнаха предизборната си кампания още през юни. Важното обаче е какво ще се случи в края на тази година и в началото на следващата.“

Франсоа Оланд ще е опонентът на Саркози

  • Още не е взел окончателно решение

По-рано Оланд вече беше заявил, че се подготвя за изборите, но ще отложи окончателното решение дали да се кандидатира до края на годината.

Той се надява благоприятните социологически проучвания и вътрешните сътресения в левоцентристката Социалистическа партия да му открият път към политическо завръщане.

Рейтингът на Оланд удари дъното

  • Трудна мисия след рекордно ниския рейтинг

Въпреки това евентуалното му завръщане изглежда трудно.

Оланд напусна Елисейския дворец през 2017 г. с едва 4% обществено одобрение, най-ниския рейтинг на действащ френски президент в съвременната история.

Той беше силно критикуван както от десницата, така и от свои бивши съюзници в левицата, които го обвиняваха, че не е изпълнил амбициозната прогресивна програма, с която спечели изборите.

През последното десетилетие обаче общественият му образ значително се подобри.

Според скорошно проучване на френската социологическа агенция Ifop Оланд заема второ място сред 50 публични личности, като 49% от анкетираните заявяват, че имат положително мнение за него.

Избраха бившия президент на Франция Оланд за депутат

  • Популярността не означава изборна победа

Въпреки подобрената му репутация социологическите проучвания показват, че това не се превръща автоматично в изборна подкрепа.

През последния месец три различни агенции са изследвали потенциалната му кандидатура от името на Социалистическата партия.

И в трите проучвания Оланд получава под 10% от гласовете и остава далеч от класиране за втория тур.

Според френската избирателна система, ако никой кандидат не получи повече от 50% от гласовете още на първия тур, двамата кандидати с най-висок резултат се изправят един срещу друг на балотаж.

Към момента социологическите данни показват, че лидерът на крайната десница Марин Льо Пен има сериозни шансове да достигне до втория тур, докато битката за другото място остава напълно отворена.

Оланд и Саркози на втори тур

  • Конкуренция и вляво

Сред представителите на левицата най-добре засега се представя Жан-Люк Меланшон.

Политическото му съперничество с Оланд продължава вече няколко десетилетия, още от времето, когато двамата бяха част от Социалистическата партия.

Според настоящите проучвания именно Меланшон има най-големи шансове сред левите кандидати да достигне до балотажа.

Дори в рамките на левоцентристкия лагер Оланд изостава от евродепутата Рафаел Глюксман, който заяви, че в края на лятото ще обяви дали ще се включи в президентската надпревара.

Социалистите готвят вътрешни избори

Очаква се през октомври Социалистическата партия да организира вътрешни предварителни избори, в които членове на партията и представители на съюзнически формации, включително партията на Глюксман Place Publique, да изберат общ кандидат за президентските избори.

Франсоа Оланд обаче не желае да участва в този процес.

Вместо това той разчита, че кандидатът, излъчен от социалистите, може да се окаже недостатъчно убедителен по време на кампанията, което да засили призивите за завръщането на опитен политик като самия него.

Източник: politico    
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