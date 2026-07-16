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Какво каза българският външен министър на Зеленски

Петрова участва във форума по покана на украинския президент, отправена към българския премиер Румен Радев

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 14:52
Какво каза българският външен министър на Зеленски
Срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа"   
Източник: МВнР

В рамките на петата Среща на върха "Украйна - Югоизточна Европа" в Киев вчера украинският президент Володимир Зеленски проведе серия от срещи с представителите на страните от региона.

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова, цитирана от "Укринформ", е заявила, че е важно подкрепата за Украйна да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, както и да се поддържа натискът върху Русия, за да бъде принудена да седне на масата за преговори. По време на посещението си в Киев тя е отбелязала и интереса на България към сътрудничество с Украйна в производството на дронове.

Петрова участва във форума по покана на украинския президент, отправена към българския премиер Румен Радев.

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В Киев Петрова, с представителите на 8 държави, подписаха декларация за подкрепа на Украйна. В документа се заявява, че страните потвърждават непоколебимата си подкрепа за Украйна и заявяват, че без суверенна и независима Украйна не може да има траен мир и сигурност в Европа.

Освен това Русия е осъдена за продължаващата война, масираните удари по цивилни и критична инфраструктура и нарушенията на международното право.
Призовава се за незабавно прекратяване на огъня, изтегляне на руските войски от цялата украинска територия и преговори с участието на Украйна.
Подчертава се необходимостта от укрепване на украинската противовъздушна отбрана чрез доставка на системи за ПВО и финансиране.

Срещата на върха "Украйна Югоизточна Европа".
Срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа". Източник: AP/БТА

Държавите подкрепят европейската и евроатлантическата интеграция на Украйна, включително бъдещо членство в ЕС и НАТО при изпълнение на необходимите условия.

Потвърждава се подкрепата за търсене на наказателна отговорност за руската агресия, включително чрез специален трибунал. Призовава се за засилване на санкциите срещу Русия, ограничаване на "сенчестия флот" и противодействие на заобикалянето на санкциите и хибридните заплахи.

Декларацията акцентира върху сигурността в Черноморския регион, защитата на корабоплаването, енергийната сигурност и противодействието на кибератаки и дезинформация. 

Осъжда се руската окупация на Запорожката АЕЦ и използването на опасни химически вещества в нарушение на международните конвенции. 

Подписалите се ангажират да участват във възстановяването на Украйна и решават следващата среща на върха да се проведе в Словения през 2027 г.

Зеленски се срещна с представителите на още 9 държави, като сръбският президент Александър Вучич отказа да подпише декларацията.

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Украинският държавен глава и президентът на Албания Байрам Бегай са обсъдили засилването на двустранното сътрудничество, подкрепата за Украйна в процеса на възстановяване, сигурността и икономическото развитие, както и възможностите за нови споразумения между двете страни, отбелязва АТА, позовавайки се на съобщение на албанското президентство. 

От своя страна президентът на Молдова Мая Санду е изтъкнала предизвикателствата, пред които е изправена страната и заради хибридната война, водена от Русия, и нуждата да се противопостави на тези заплахи.

След срещата със Зеленски президентът на Румъния Никушор Дан написа във Фейсбук, че е потвърдил твърдата подкрепа на Румъния за европейската интеграция на Украйна и на Молдова, предаде "Аджерпрес". Двамата са обсъдили още трансграничната свързаност и проекти в областта на енергийната сигурност. Тема на разговора е била и необходимостта от ранно предупреждение в случай на инциденти с украински дронове като този в Констанца в началото на юни. Дан е изразил и интерес към сътрудничество в сферата на отбранителните технологии.

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Президентът на Сърбия Александър Вучич е отбелязал, че страната му подкрепя суверенитета, териториалната цялост и присъединяването на Украйна в Европейския съюз. Той е допълнил, че Сърбия е готова да предостави хуманитарна, финансова и енергийна подкрепа и да участва във възстановяването на Украйна, предаде "Укринформ".

Вицепремиерът по европейските въпроси на Северна Македония Беким Сали е заявил, че Скопие ще продължи да подкрепя Украйна и че страната е готова да сподели опита си по пътя към членство в ЕС.

Премиерът на Словения Янез Янша също е оценил високо значителния напредък на Украйна в отбранителните и военните технологии. Той е изразил увереност, че с продължаващата подкрепа от партньорите си Украйна ще бъде много по-добре подготвена за следващата зима.

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович е казал, че политическите обстоятелства са направили възможно да бъдат отворени присъединителните преговори по първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Той е изразил увереност, че процесът сега ще се движи много по-бързо.

Вицепремиерът по външните работи и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович е подчертал, че Европейският съюз трябва да демонстрира единство и да държи вратите си отворени за страните, които желаят да се присъединят. Той също е заявил, че страната му е готова да сподели опита си в евроинтеграцията с Украйна.

От своя страна украинският президент е благодарил на представените партньори за подкрепата им за Украйна и конкретно е изтъкнал съвместната работа както на двустранно равнище, така и в рамките на Коалицията на желаещите и други многостранни формати.

„Всички вие можете да видите какво е постигнала вече Украйна и нашият народ. Между другото на срещата на НАТО в Турция, в Анкара, беше ясно признато, че Украйна допринася за нашата споделена сигурност – сигурността на евроатлантическата общност, към която ние всички принадлежим“, е казал Зеленски.

Той е подчертал, че много страни са заинтересовани от сътрудничество в сигурността с украинците и че Украйна е готова да помогне на партньорите си да укрепят сигурността си в морето, във въздуха и по суша на взаимоизгодна основа.

Зеленски е призовал европейските партньори да засилят координацията си в противопоставянето на опитите на Русия да дестабилизира ситуацията в други страни, както и да засилят санкциите срещу Москва.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петър Къдрев    
Володимир Зеленски Подкрепа за Украйна Руска агресия
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