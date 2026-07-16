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Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Почти 17 години след смъртта си, Майкъл Джексън е най-търсеният изпълнител в света за 2026 г. Благодарение на новия си биографичен филм, Кралят на попа превзе музикалните класации и постави исторически рекорди

16 юли 2026, 15:28
Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.
Източник: Getty Images

П очти 17 години след внезапната си кончина през 2009 г., Майкъл Джексън остава едно от най-влиятелните и обсъждани имена в световната музика. Годината е 2026-а и тя доказва това по безапелационен и драматичен начин. Това, което започна като засилен интерес в стрийминг платформите, бързо прерасна в мащабен културен феномен, който изстреля Краля на попа на върха на световните класации и интернет търсачките.

Всичко започна с дългоочаквания биографичен филм „Майкъл“ (Michael), който излезе по кината по-рано тази година и се превърна в абсолютен боксофис хит. Огромният успех на лентата възроди масовия интерес към живота и дискографията на Джексън в размери, които престижното списание Billboard сравнява единствено с истерията около коледните празници.

Най-търсеният изпълнител в Google за 2026 г.

Редица доклади и анализи в мрежата показват невиждани досега данни за покойна звезда: Майкъл Джексън е най-търсеният изпълнител в търсачката на Google от началото на 2026 година. Той успя да задържи лидерската позиция, изпреварвайки всички актуални съвременни мегазвезди, които постоянно се сменяха в класацията.

Тази доминация в интернет се пренесе директно и в музикалните класации:

  • Четири песни в Hot 100: През май Джексън успя да вкара четири парчета в топ 50 на престижната класация в една и съща седмица, водени от вечната класика „Billie Jean“ под номер 17.
  • Два албума в топ 10 на Billboard 200: Легендарният „Thriller“ зае 5-о място, а компилацията с най-големите му хитове „Number Ones“ се настани на 6-о място.

Исторически рекорди от отвъдното

Успехът на филма помогна на Майкъл Джексън да запише името си в историята с още няколко невероятни постижения. За първи път в кариерата си той се изкачи до номер 1 в престижната класация Billboard Artist 100. С това той стана едва шестият изпълнител в историята, достигнал върха посмъртно, и първият, направил го през това десетилетие.

Освен това, пускането на новия му сингъл „Chicago“ в Hot 100 го превърна в първия солов изпълнител в историята с дебютни песни в класацията в шест различни десетилетия.

Защо манията по Краля не стихва?

Музикалните анализатори посочват, че този фурор не е просто временна мода, която ще отшуми бързо. Интересът към Джексън се захранва от две коренно различни аудитории:

„От една страна, по-възрастните фенове преоткриват емоцията от младостта си благодарение на биографичния филм. От друга страна, едно изцяло ново и младо поколение слушатели открива творчеството му за първи път в Spotify и Apple Music, задействайки лавина от анализи и дискусии в социалните мрежи, които поддържат името му живо“, коментират експерти от индустрията.

Дали този грандиозен триумф ще се задържи до края на годината, зависи изцяло от това колко дълго биографичният филм „Майкъл“ ще продължи да пълни киносалоните по света. Но едно е сигурно – Кралят на попа доказа, че неговото наследство е наистина безсмъртно.

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