България

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Обновена преди 15 минути / 16 юли 2026, 13:12
МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България
Министърът на външните работи Велислава Петрова   
Източник: БТА

М инистерството на външните работи заяви, че по време на неформалния Съмит Украйна - Югоизточна Европа в Киев външният министър Велислава Петрова не е поемала нови ангажименти от името на България за засилване на участието на страната в т.нар. Коалиция на желаещите.

От ведомството уточняват, че участието на Петрова във форума е било по покана на украинския президент Володимир Зеленски, отправена към българския министър-председател. В рамките на срещата е била приета съвместна декларация, съдържаща традиционни формулировки за подкрепа на Украйна от държавите в Югоизточна Европа.

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

Според МВнР документът няма задължителен характер и не създава правни ангажименти за подписалите го страни.

От министерството отбелязват още, че във форума са участвали както държави членки на Европейския съюз, така и страни извън блока, включително такива, които не са част от инициативата Коалиция на желаещите.

В позицията се подчертава, че самата коалиция представлява неформален формат за консултации и обсъждане на възможни гаранции за сигурност след евентуално мирно споразумение между Украйна и Русия. Решенията за участие и степента на ангажираност остават изцяло в компетенциите на отделните държави.

България подписа декларация в подкрепа на Украйна: Какви са основните ангажименти

От външното министерство посочват, че българската позиция остава непроменена.

Страната не разполага с възможност да предоставя допълнителна военна или финансова помощ на Украйна по двустранен път, но продължава да изпълнява ангажиментите си като член на Европейския съюз и НАТО.

Вместо това България насочва усилията си към развитие на сътрудничеството с Украйна в сферите на енергетиката и икономиката. Според МВнР именно в тези области страната ни може да допринесе най-ефективно, включително чрез подкрепа за енергийната сигурност на Украйна и подготовката на страната за предстоящия зимен сезон.

От ведомството подчертават още, че посещението на министър Петрова в Киев е част от продължаващия диалог между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за разширяване на двустранното партньорство.

По информация на министерството разговорите са били съсредоточени върху енергийното и икономическото сътрудничество и не са свързани с предоставяне на военна или финансова помощ.

Източник: МВнР    
Велислава Петрова Коалиция на желаещите България Украйна Външна политика МВнР Румен Радев Еманюел Макрон декларация подкрепа за Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

България Преди 36 минути

То ще управлява до провеждането на конкурс

,

Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Любопитно Преди 40 минути

Уникално видео с над 7 милиона гледания трогна интернет. Американски пожарникари спасиха надишал се с дим гълъб, като му дадоха кислород с миниатюрна маска веднага след като изгасиха горяща кола

На снимката е Доналд Тръмп - президентът на САЩ

Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп

Свят Преди 1 час

Президентът и съюзниците му изградиха мрежа от организации, финансирани от богати дарители и компании, която прокарва приоритетите му при минимална публична прозрачност

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни

Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

България Преди 1 час

Екипът на д-р Иван Мартинов възстановил кръвотока с минимално инвазивна процедура, а пациентът напуснал болницата на собствен ход

,

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Актьорът Том Холанд разкри пред Джими Фалън как норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд го е игнорирал напълно, след като му писал в социалните мрежи

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 1 час

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Свят Преди 1 час

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

България Преди 2 часа

Партията настоява всички болници с договор с НЗОК да провеждат обществени поръчки, Витанов поиска дебат за социалните мрежи и децата

Пийт Хегсет

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Свят Преди 2 часа

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Любопитно Преди 2 часа

Посещението на принц Хари в родината му се превърна в семейно и финансово бедствие. Меган Маркъл избяга обратно в САЩ след скандали за сигурността, а принцът загуби милиони в съда

На снимката се вижда полицейска кола, заснета отблизо през нощта.

Една четвърт от съдебна палата в Италия рухна

Свят Преди 2 часа

Срутването е станало по време на ремонтни дейности в сградата от фашистката епоха, няма данни за пострадали

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса

Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград

България Преди 2 часа

51-годишният е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Играчи на Аржентина държат банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

„Носим ги в кръвта си“: Жестът на Аржентина, който вбеси Англия и ФИФА

Свят Преди 2 часа

След последния съдийски сигнал играчите на Аржентина празнуваха, държейки банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

Случаят е от сряда, когато полицията получила сигнал за рисково поведение на пътя

Повдигнаха обвинение на шофьора, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

България Преди 2 часа

Мъжът беше заловен в Бистрица

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

България Преди 2 часа

Какво ще се случи с цените на колонките и има ли опасност от дефицит на горива

,

Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца

Любопитно Преди 3 часа

Треньорката по кросфит Елина Пашаланова подобри шест световни рекорда на „Гинес“ само за два месеца. Сред впечатляващите ѝ постижения са 50 набирания за минута, 881 набирания за час и дори изминаването на един километър на ръце

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

7 трика за здрава коса през лятото

Edna.bg

Диана Алексиева издава книга, готви спектакъл за поезията и революцията

Edna.bg

Окончателно: ЦСКА без Лапоухов и Ебонг срещу Дери Сити, вижте групата на "армейците"

Gong.bg

Европейска вечер за ЦСКА: не пропускай коментарите на живо в Discord

Gong.bg

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

Nova.bg

Иван Шишков смени ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД

Nova.bg