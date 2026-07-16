16-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа, транспортираха го с медицински хеликоптер до „Пирогов“

Медиците са установили черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен

16-годишен младеж, пострадал тежко при катастрофа в село Огняново, беше транспортиран с медицински хеликоптер от МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев до университетската спешна болница „Пирогов“ в София. По информация на лекарите животът му е в опасност.

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Инцидентът е станал около 21:05 часа в сряда на улица „Димитър Кемалов“ в село Огняново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

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По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен местен жител, при извършване на ляв завой е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е сблъскал с мотоциклет, който не е бил регистриран по установения ред.

Тежки травми след удара

При катастрофата сериозно е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Медиците са установили черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен.

Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран по въздух до УМБАЛСМ „Пирогов“, където ще бъде лекуван.

На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от село Огняново. То е получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб и остава за лечение в болницата в Гоце Делчев.

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Шофьорът е с отрицателни проби

Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.