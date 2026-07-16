България

16-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа, транспортираха го с медицински хеликоптер до „Пирогов“

Инцидентът е станал в село Огняново, при сблъсъка е пострадало и малолетно момче

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 13:57
16-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа, транспортираха го с медицински хеликоптер до „Пирогов“
Медиците са установили черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен   
Източник: БТА

16-годишен младеж, пострадал тежко при катастрофа в село Огняново, беше транспортиран с медицински хеликоптер от МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев до университетската спешна болница „Пирогов“ в София. По информация на лекарите животът му е в опасност.

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

Инцидентът е станал около 21:05 часа в сряда на улица „Димитър Кемалов“ в село Огняново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Млад мъж се бори за живота си след тежка катастрофа в Разградско

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен местен жител, при извършване на ляв завой е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е сблъскал с мотоциклет, който не е бил регистриран по установения ред.

Тежки травми след удара

При катастрофата сериозно е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Медиците са установили черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен.

Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран по въздух до УМБАЛСМ „Пирогов“, където ще бъде лекуван.

На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от село Огняново. То е получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб и остава за лечение в болницата в Гоце Делчев.

Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

Шофьорът е с отрицателни проби

Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Гоце Делчев - Елена Рускова      
катастрофа Огняново медицински хеликоптер 16-годишен младеж тежко пострадал Пирогов мотоциклет неправоспособен водач живот в опасност пътен инцидент
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

Любопитно Преди 38 минути

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат пуснати в специална компилация през септември. В някои от песните от зората на неговата кариера се включва и бъдещата легенда на Led Zeppelin – китаристът Джими Пейдж

Илюстративна на Москва

Москва: Стратегическите ядрени сили на руския флот са в пълна бойна готовност

Свят Преди 1 час

Русия заяви, че ще развива военноморския си ядрен потенциал до 2050 г., като представя действията си като отговор на потенциални заплахи от противници

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

България Преди 2 часа

То ще управлява до провеждането на конкурс

,

Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Любопитно Преди 2 часа

Уникално видео с над 7 милиона гледания трогна интернет. Американски пожарникари спасиха надишал се с дим гълъб, като му дадоха кислород с миниатюрна маска веднага след като изгасиха горяща кола

Решението беше прието с подкрепата на 289 народни представители

Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

Свят Преди 2 часа

Така той става четвъртият министър-председател по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко

Мартин Керефейски

„Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

На снимката е Доналд Тръмп - президентът на САЩ

Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Президентът и съюзниците му изградиха мрежа от организации, финансирани от богати дарители и компании, която прокарва приоритетите му при минимална публична прозрачност

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни

Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

България Преди 2 часа

Екипът на д-р Иван Мартинов възстановил кръвотока с минимално инвазивна процедура, а пациентът напуснал болницата на собствен ход

,

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Том Холанд разкри пред Джими Фалън как норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд го е игнорирал напълно, след като му писал в социалните мрежи

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

България Преди 3 часа

Опозицията обвини кабинета в противоречива външна политика, а управляващите заявиха, че документът не създава правни ангажименти за България

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 3 часа

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Свят Преди 3 часа

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

България Преди 3 часа

Партията настоява всички болници с договор с НЗОК да провеждат обществени поръчки, Витанов поиска дебат за социалните мрежи и децата

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

България Преди 3 часа

"България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения", заяви Петър Витанов

Пийт Хегсет

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Свят Преди 3 часа

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Любопитно Преди 3 часа

Посещението на принц Хари в родината му се превърна в семейно и финансово бедствие. Меган Маркъл избяга обратно в САЩ след скандали за сигурността, а принцът загуби милиони в съда

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Ники Кънчев улови Виктория и Дейвид Бекъм на Мондиал 2026

Edna.bg

Ако жегата е навсякъде, защо свежестта да е само на едно място?

Edna.bg

ЦСКА показа любопитния екип, с който ще играе тази вечер

Gong.bg

Пиърс Морган: Искам Испания да ги смаже във финала, както ние за Фолкландските острови

Gong.bg

Сръбски полицаи са сред задържаните при мащабна акция на Европол и ГДБОП (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Nova.bg