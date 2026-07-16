Свят

Москва: Стратегическите ядрени сили на руския флот са в пълна бойна готовност

Русия заяви, че ще развива военноморския си ядрен потенциал до 2050 г., като представя действията си като отговор на потенциални заплахи от противници

16 юли 2026, 14:01
Москва: Стратегическите ядрени сили на руския флот са в пълна бойна готовност
Илюстративна на Москва   
Източник: IStock
  • Русия обяви, че стратегическите ѝ военноморски ядрени сили са в „пълна бойна готовност“. Помощникът на Владимир Путин Николай Патрушев заяви, че Москва развива ядрения си флот и корабостроителните си програми до 2050 г. в отговор на потенциални заплахи от противници.
  • Москва засилва акцента върху ролята на флота в ядреното възпиране. Кремъл твърди, че руските военноморски сили защитават интересите на страната не само край руските граници, но и в различни части на Световния океан, като включва тези приоритети в стратегията за развитие на ВМФ до 2050 г.
  • Русия предприема допълнителни мерки за защита на ядрените си подводници. През 2026 г. Москва разположи защитни мрежи срещу дронове около стратегически атомни подводници в базата „Рибачий“ в Камчатка, включително около подводници от класовете „Борей“ и „Борей-А“, въоръжени с междуконтинентални ракети „Булава“. 
Снимка от вътрешността на военно-техническо съоръжение с големи цилиндрични модули.
Снимка от вътрешността на военно-техническо съоръжение с големи цилиндрични модули. Източник: iStock

Русия заяви, че ще развива военноморския си ядрен потенциал до 2050 г., като представя действията си като отговор на потенциални заплахи от противници.

Николай Патрушев, помощник на руския лидер Владимир Путин, обяви на 15 юли, че стратегическите военноморски ядрени сили на Русия се намират в състояние на пълна бойна готовност.

Изявлението подчертава продължаващите усилия на Москва да демонстрира военноморска мощ далеч извън териториалните си води, като представя оперативния статус на ядрения си флот като пряк отговор на потенциални противници, съобщава NV.

Според Патрушев развитието на военноморските сили, включително корабостроителните програми, е планирано до 2050 г., за да отговори на възникващи стратегически предизвикателства.

Кремъл твърди, че руските военноморски сили защитават националните интереси не само в близост до руските граници, но и в различни райони на Световния океан.

Патрушев заяви:

„Всички заплахи, произтичащи от потенциални противници, се вземат предвид при разработването на плановете за развитие на Военноморския флот, особено в Стратегията за развитие на ВМФ до 2050 г. Специално внимание на тези заплахи се отделя в проекта за корабостроителна програма на ВМФ до 2050 г.“

Русия скри най-ценните си подводници под защитни конструкции

  • Учения с Беларус и ядрени оръжия

Този ход идва след съвместни военни учения, проведени в средата на май от Русия и Беларус.

Маневрите, инициирани от Владимир Путин и Александър Лукашенко, бяха насочени към оперативното разгръщане на нестратегически ядрени оръжия, използвайки наземни, въздушни и морски платформи за тяхното доставяне.

По време на ученията Русия премести тактически ядрени боеприпаси в хранилища в Беларус, като двамата лидери лично ръководиха симулирани изстрелвания.

„Китай реагира много сериозно, много остро и ясно на изявленията в руските медии относно различни възможности за използване на ядрени оръжия. И ми се струва, че за първи път те реагираха толкова ясно и толкова остро, както ми казаха лидерите, под формата на ултиматум, че дори не може да има мисли за използване на ядрени оръжия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Русия започва учения с ядрени оръжия

  • Защита срещу дронове на руски ядрени подводници

През май 2026 г. Русия разположи мрежи за защита от дронове над своите стратегически атомни подводници в базата „Рибачий“ в Камчатка, намираща се на около 7400 километра от Украйна.

Сателитни изображения от обекта, който служи като основна база за ядрените подводници на руския Тихоокеански флот, показват, че защитни мрежови конструкции са били монтирани над най-малко две подводници от класовете „Борей“ и „Борей-А“.

Тези плавателни съдове, всеки от които е оборудван с 16 междуконтинентални балистични ракети „Булава“, се считат за ключов елемент от морския ядрен възпиращ потенциал на Русия.

Източник: united24media    
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