България

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

На ход е Общинската избирателна комисия, която трябва да се събере и да прекрати мандата му

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 18:34
ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси
Източник: БТА

В ърховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, с което се осъжда кметът на Горна Оряховица Николай Рашков за конфликт на интереси.

Казусът започна в първите дни на мандата на Рашков, но вече окончателно приключи, предава NOVA.

Отстраниха кмета на Ракитово заради конфликт на интереси

На ход е Общинската избирателна комисия, която трябва да се събере и да прекрати мандата му. Следващата стъпка е с указ на президента да се насрочат частични избори за кмет на общината. Очаква се вотът да се проведе на 22 октомври, ако от ОИК не протакат процедурата.

Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на частичните избори, но за следващите редовни ще е изтекла наложената двугодишна забрана, съобразно присъдата.

След обявяването на решението на ВАС Рашков излезе с позиция във Фейсбук.

Кметът поясни, че съдът е оставил в сила решение на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), с което му е наложена глоба от 5000 лева за конфликт на интереси.

По думите му санкцията е свързана с подпис под договор за продажба на общински парцел след проведен търг, организиран по решение на Общинския съвет и със заповед на предходния кмет. 

Рашков твърди, че първоначално е дарил имота на общината, а впоследствие е участвал в търга, за да го придобие обратно заедно с още осем парцела, като неговата тогавашна фирма е спечелила с най-високата оферта.

ВАС окончателно отстрани Георги Кузмов от поста кмет

След избирането му за кмет съдът е разпоредил процедурата да бъде финализирана. По съвет на общинските юристи той е подписал окончателния договор, тъй като решението за продажбата вече е било взето, а победителят в търга е бил определен преди встъпването му в длъжност.

Кметът заявява, че не е извлякъл лична облага, а общината е получила над 613 хил. лева от сделката, които са били използвани за покриване на част от натрупаните задължения. Въпреки че определя случая като несправедлив и смята, че не е засегнат общественият интерес, той посочва, че ще плати наложената санкция.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Николай Рашков Горна Оряховица кмет конфликт на интереси
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Арестуваха руски туристи, чели Библията в Истанбул, в „Света София“

Арестуваха руски туристи, чели Библията в Истанбул, в „Света София“

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кармен Електра

Кожа, мрежа и вечен сексапил: Кармен Електра се завръща в Playboy след 30 години

Любопитно Преди 1 час

Неостаряващата Кармен Електра се завръща триумфално на страниците на легендарното списание за летния брой на изданието. Секссимволът показва перфектна форма на 54 години и влиза в ролята на доверен съветник по любовните въпроси

<p>ДНК тест разкри самоличността на &bdquo;Хищника от гората&ldquo;</p>

Как френската полиция заобиколи европейските правила за защита на личните данни, за да залови сериен изнасилвач

Свят Преди 2 часа

Новаторски метод, използван от ФБР, позволява на френската полиция да идентифицира сериен изнасилвач чрез негови далечни роднини, без самият той някога да е предоставял ДНК проба

Търговците ще трябва да дават повече информация предварително и да доказват твърденията си за екологичност и устойчивост.

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

Парите ни Преди 3 часа

Депутатите приеха на първо четене и ограничения срещу подвеждащи сайтове и недоказани „зелени“ твърдения

Сблъсък с полицията и хоспитализация за бившата съпруга на Еминем

Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване

Свят Преди 3 часа

Бившата съпруга на рап легендата Еминем, Ким Скот, бе хоспитализирана и арестувана след тежък инцидент в дома ѝ в Мичиган. Разберете подробностите около инцидента със служителите на реда и дългогодишната ѝ борба с личните демони и депресията

Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София

Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София

България Преди 3 часа

Добрев: Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен

Франсоа Оланд

Франсоа Оланд отново загатна за завръщане в политиката преди президентските избори във Франция

Свят Преди 3 часа

Бившият френски президент заяви пред свои поддръжници, че „би могъл да бъде полезен“ на страната, но засега отлага окончателното решение дали ще се кандидатира през 2027 г.

,

„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

Любопитно Преди 3 часа

Новият филм на Кристофър Нолан „Одисея“ постигна почти перфектен резултат в Rotten Tomatoes. Звездата Зендея разказа как съпругът ѝ Том Холанд тайно ѝ уредил ролята на богиня Атина в мащабната продукция

Румен Радев се срещна със специалния пратеник на Държавата Палестина

Румен Радев се срещна със специалния пратеник на Държавата Палестина

България Преди 3 часа

България подкрепя практическото изпълнение на Всеобхватния план за Газа

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Любопитно Преди 4 часа

Китайският хороскоп за останалата част от седмицата обещава период на обмислени решения, вътрешен мир и значими промени за няколко зодиакални знака, започвайки от 16 юли

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Почти 17 години след смъртта си, Майкъл Джексън е най-търсеният изпълнител в света за 2026 г. Благодарение на новия си биографичен филм, Кралят на попа превзе музикалните класации и постави исторически рекорди

По-високите разходи стигат до магазините със закъснение, а слабата реколта може да усили натиска върху цените.

Храните може отново да поскъпнат заради горещините

Парите ни Преди 4 часа

Инфлацията при храните се е забавила до 1,6%, но икономисти очакват ново ускоряване през 2027 г.

Срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа"

Какво каза българският външен министър на Зеленски

Свят Преди 4 часа

Петрова участва във форума по покана на украинския президент, отправена към българския премиер Румен Радев

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Свят Преди 4 часа

Ванс: Изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

Любопитно Преди 5 часа

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат пуснати в специална компилация през септември. В някои от песните от зората на неговата кариера се включва и бъдещата легенда на Led Zeppelin – китаристът Джими Пейдж

Групата е действала от 2025 г.

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

България Преди 5 часа

Разбитата престъпна мрежа е превеждала афганистанци от Турция през България и Сърбия

Илюстративна на Москва

Москва: Стратегическите ядрени сили на руския флот са в пълна бойна готовност

Свят Преди 5 часа

Русия заяви, че ще развива военноморския си ядрен потенциал до 2050 г., като представя действията си като отговор на потенциални заплахи от противници

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Омачканите чаршафи удължават връзката

Edna.bg

Откраднаха телефона на Яна Маринова, дава награда от 200 евро

Edna.bg

Кирил Десподов пропуска първия мач в Европа?

Gong.bg

НА ЖИВО: Дери Сити - ЦСКА, състави

Gong.bg

Тръмп обеща „голяма новина“ в обръщение към американците тази вечер

Nova.bg

Две момчета пострадаха при катастрофа край Гоце Делчев, откараха едното с медицински хеликоптер до „Пирогов“

Nova.bg