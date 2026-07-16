ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

В ърховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, с което се осъжда кметът на Горна Оряховица Николай Рашков за конфликт на интереси.

Казусът започна в първите дни на мандата на Рашков, но вече окончателно приключи, предава NOVA.

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На ход е Общинската избирателна комисия, която трябва да се събере и да прекрати мандата му. Следващата стъпка е с указ на президента да се насрочат частични избори за кмет на общината. Очаква се вотът да се проведе на 22 октомври, ако от ОИК не протакат процедурата.

Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на частичните избори, но за следващите редовни ще е изтекла наложената двугодишна забрана, съобразно присъдата.

След обявяването на решението на ВАС Рашков излезе с позиция във Фейсбук.

Кметът поясни, че съдът е оставил в сила решение на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), с което му е наложена глоба от 5000 лева за конфликт на интереси.

По думите му санкцията е свързана с подпис под договор за продажба на общински парцел след проведен търг, организиран по решение на Общинския съвет и със заповед на предходния кмет.

Рашков твърди, че първоначално е дарил имота на общината, а впоследствие е участвал в търга, за да го придобие обратно заедно с още осем парцела, като неговата тогавашна фирма е спечелила с най-високата оферта.

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След избирането му за кмет съдът е разпоредил процедурата да бъде финализирана. По съвет на общинските юристи той е подписал окончателния договор, тъй като решението за продажбата вече е било взето, а победителят в търга е бил определен преди встъпването му в длъжност.

Кметът заявява, че не е извлякъл лична облага, а общината е получила над 613 хил. лева от сделката, които са били използвани за покриване на част от натрупаните задължения. Въпреки че определя случая като несправедлив и смята, че не е засегнат общественият интерес, той посочва, че ще плати наложената санкция.