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Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София

Добрев: Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 16:05
Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София
Източник: БТА

С офийският градски съд остави в ареста Камен Добрев, шофьора, причинил катастрофата на ул. "Гурко" в София в понеделник (13 юли), с 3,59 промила алкохол в кръвта. При инцидента един автомобил е спрял пред пешеходна пътека, като в него се удря друг автомобил, който е ударен от трети автомобил. В третия автомобил, марка "Бе Ем Ве" е бил шофьорът, в чиято кръвна проба са установени 3,59 промила алкохол. Наблюдаващият прокурор Николай Стойков от Софийската районна прокуратура каза вчера, че случаят се смята за изключителен, тъй като деянието е извършено в светлата част на денонощието – в 18:20 ч., в центъра на града, сред много хора. 

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. 

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Според съда, за да бъде оставен в ареста някой обвиняем, не е необходимо да е налице само опасност от укриване, а и такава за извършване на друго престъпление. Има възможност по делото да се наложат бъдещи разпити на свидетели и е възможно Добрев да им повлияе.

Прокурорът по делото Николай Стойков каза пред съда, че е налице обосновано предположение, че Добрев е виновен за това, в което е обвинен и допълни, че за подобно престъпление се предвижда лишаване от свобода. Стойков посочи, че мъжът е бил в неадекватно състояние, не е можел да се изправи сам и е повръщал. Той е бил изнесен от местопроизшествието с носилка, не заради наранявания при катастрофата, а заради количеството алкохол, което е изпил.

Адвокат Марио Найденов, защитник на Камен Добрев, каза пред съда, че има обосновано предположение за виновност, но няма опасност той да се укрие. Също така адвокатът посочи пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Добрев би извършил друго престъпление. Той не е осъждан, шофьорската му книжка е отнета, а престъплението, за което е обвинен, не е тежко умишлено, каза още Найденов. Той добави, че за подзащитния му не може да се сметне, че е с висока обществена опасност.

 

"Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен", каза в последната си дума пред съда Добрев.

"Постоянният арест бе поискан основно заради високата обществена опасност на самото престъпление. Считам, че спрямо толкова високата концентрация на алкохол в кръвта на Добрев, не може да бъде занижено самото деяние, макар предвижданото за него наказание в закона да не е толкова тежко", каза пред медиите след заседанието прокурор Стойков. 

Според него тази мярка е адвекватна предвид цялата ситуация около катастрофата.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
катастрофа шофиране в нетрезво състояние Софийски градски съд
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