България

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

Разбитата престъпна мрежа е превеждала афганистанци от Турция през България и Сърбия

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 14:17
Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните
Групата е действала от 2025 г.   
Източник: Европол

Р азследване, координирано от Европол, доведе до разбиването на престъпна мрежа за трафик на мигранти, действаща по Балканския маршрут. Сръбските власти са задържали петима души, сред които двама полицейски служители, при операция с участието на българските правоохранителни органи, съобщи Европол в официалния си сайт.

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Мрежата е заподозряна в трафик на голям брой мигранти в периода януари – юли 2026 г., като маршрутът е преминавал през България и Сърбия към Западна Европа. При акцията са претърсени пет адреса и са иззети три автомобила, използвани за трафик, оръжия и боеприпаси, радиостанция, мобилни устройства и парични средства – 5700 евро и 40 000 сръбски динара.

Мигрантите са били транспортирани през България до района на зелената граница със Сърбия
Мигрантите са били транспортирани през България до района на зелената граница със Сърбия Източник: Европол

Според Европол групата е действала от 2025 г. и е организирала превеждането на мигранти от Турция през България и Сърбия, основно на граждани на Афганистан. Основните ѝ членове са сръбски граждани от Пирот.

Мигрантите са били транспортирани през България до района на зелената граница със Сърбия, след което са преминавали пеша до предварително определени координати, където са били поемани от членове на мрежата. За преминаване през Сърбия те са плащали около 1300 евро на човек, като част от плащанията са извършвани чрез системата „Хавала”.

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Операцията е проведена в рамките на регионална оперативна група на Европол, създадена през 2023 г. Четирима български разследващи служители са били изпратени в Сърбия с подкрепата на Европол, а експерт на агенцията е подпомагал местните власти чрез проверки в базите данни на организацията.

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В акцията са участвали Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в България и сръбската Служба за борба с организираната престъпност. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

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