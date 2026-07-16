Свят

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 15:26
Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър
Източник: iStockphoto/Gettyimages

В Кипър днес започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и 10 години. Първото заседание днес в британската база в Декелия се проведе чрез видеоконферентна връзка със съдия от Върховния съд на Великобритания, предаде БНР.

30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност.

Българчетата, загинали в Кипър, са били заключени над 3 часа в колата на баща си

Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли.

Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него.

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Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко три часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база проучи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Кипър съдебно дело загинали деца
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Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

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