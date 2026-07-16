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Кожа, мрежа и вечен сексапил: Кармен Електра се завръща в Playboy след 30 години

Неостаряващата Кармен Електра се завръща триумфално на страниците на легендарното списание за летния брой на изданието. Секссимволът показва перфектна форма на 54 години и влиза в ролята на доверен съветник по любовните въпроси

16 юли 2026, 17:43
Кожа, мрежа и вечен сексапил: Кармен Електра се завръща в Playboy след 30 години
Кармен Електра   
Източник: Getty Images

С екссимволът на 90-те години Кармен Електра отново изтупа праха от мрежестите си чорапи и кожения корсет за едно дългоочаквано и изключително бляскаво завръщане на страниците на списание Playboy. Вече 54-годишната актриса и модел се появи за първи път в легендарното мъжко издание през май 1996 година. Сега, точно три десетилетия по-късно, тя отново доказва, че времето няма власт над нея, заснемайки изкусителна фотосесия за новия летен брой на списанието, който ще се появи по павилионите в края на юли.

  • Предизвикателни кадри и житейска мъдрост

В новата сесия, заснета под обектива на популярния фотограф Макс Монтгомъри, Кармен Електра демонстрира безупречни извивки и изключителна увереност. В част от кадрите тя позира върху зелен диван, облечена в прилепнал мрежест гащеризон, обувки на зашеметяващо висок ток и кожен корсет с дебел колан. В други визии звездата залага на кожен сутиен с капси, облечен върху ефектна черна мрежеста рокля, съчетан с кожена рибарска шапка и блестящо колие с емблематичната форма на прочутото зайче на марката.

Освен с горещите кадри, Кармен се включва в летния брой и в изцяло нова роля. Тя става специален колумнист и съветник за читателите на списанието, отговаряйки на техните писма и въпроси, свързани с любовта, интимните срещи, самочувствието и личното преоткриване. Запитана от наскоро разведена читателка дали е глупаво да се впусне в лудите приключения, характерни за двадесетте години, Електра отговаря без колебание, че никой не трябва да се притеснява от клишетата и просто трябва да се забавлява. Относно това от какво трябва да се откаже един мъж, след като премине границата от четиридесет години, тя е още по-категорична, споделяйки, че господата не трябва да се отказват от абсолютно нищо, а просто да поддържат живота си млад, забавен и горещ.

  • Наследството на Принс и новите хоризонти

С повече от 150 корици по целия свят, Кармен Електра се нарежда сред най-често сниманите и разпознаваеми звезди в историята на мъжката библия. В интервюто към броя тя не пропуска да благодари на легендарния музикант Принс, който я открива за големия свят в началото на 90-те години в Охайо и лично измисля нежния ѝ сценичен псевдоним Кармен Електра, който тя официално направи свое законно име едва наскоро. По думите ѝ именно великият музикант ѝ е вдъхнал смелостта винаги да вярва в себе си и да не се страхува да променя живота си.

В новия летен брой на Playboy Кармен Електра си партнира със звездата от корицата Кара Делевин, която влезе в историята като първата открита лесбийка на челно място в списанието, позираща само по латексов корсет. Междувременно Електра продължава да се радва на огромен успех не само с изявите си в платформата OnlyFans и рекламните кампании за бански костюми, но и с актьорската си кариера, като в момента феновете могат да я гледат по кината в дългоочакваната комедия „Страшен филм 6“.

Източник: pagesix.com    
Кармен Електра Playboy Завръщане Фотосесия Секссимвол 90-те
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