България

Пулев за ръста на цените: Имаме готовност да продължим мерките, ако се наложи

Правителството обсъжда различни варианти за промени в ДДС, но предупреждава за ефекта върху публичните финанси. Според вицепремиера досегашните мерки са отдалечили цената на дизела от прага от 2 евро за литър

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 12:40
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П равителството е готово да предприеме допълнителни мерки срещу поскъпването, ако се стигне до нови ценови шокове. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред журналисти.

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По думите му държавата вече е приложила различни инструменти за ограничаване на ценовия натиск, сред които акцизи и директни субсидии. Възможностите за допълнителни действия обаче са ограничени.

„Ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия. Но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе е на най-ниските регулаторно позволени нива“, каза Пулев.

Обмислят се варианти за ДДС

Вицепремиерът посочи, че се разглеждат различни варианти, свързани с ДДС, но всяка промяна трябва да бъде оценена и от гледна точка на отражението ѝ върху бюджета.

„Тук е въпрос и на математика, защото намаляването на ставката на ДДС ще има огромен ефект върху публичните финанси, а те не са в оптимално състояние“, заяви министърът.

Пулев отчете ефект от мерките за горивата

Според Пулев мерките, предприети от правителството, вече дават резултат. Като пример той посочи цената на дизела, която по думите му се е отдалечила значително от психологическата граница от 2 евро за литър.

„Относно мерките, които правителството активира, те бяха изпреварващи и имат вече нужния ефект. Виждаме цените на дизела, че се отдалечиха съществено от психологическия праг от 2 евро на литър“, подчерта вицепремиерът.

Редактор: Василена Василева
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