Н ад 47 000 жени и момичета по света са били убити от членове на семействата си или интимните си партньори през 2025 г. Това се равнява на пет жертви на час, показва доклад на ООН, публикуван по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жените, отбелязван на 25 ноември. Броят на жертвите почти не се е променил през последните години, като варира между 45 000 и 51 000 убити жени годишно, а оценката за 2025 г. се основава на статистически данни от 122 държави и региона.

От общо 78 000 жени и момичета, станали жертва на умишлени убийства през 2025 г. – над 200 дневно – около 60% са били убити от член на семейството или интимен партньор. При мъжете този дял е едва 11%.

More than 47,000 women and girls, or around five per hour, were killed by relatives around the world in 2025, a figure broadly unchanged from previous years, according to a UN report published today https://t.co/uT98BZWKwR — RTÉ News (@rtenews) November 24, 2026

Глобална картина и половите стереотипи

Докладът на ООН показва, че нито един регион в света не е напълно защитен от подобни престъпления. Най-много случаи отново са регистрирани в Африка – 22 000, следвана от Азия с 15 000 жертви, Северна и Южна Америка със 7400, Европа с 2100 и Океания с 300 жертви.

Макар равнището на убийствата в световен мащаб да намалява, броят на фемицидите спада със сравнително по-бавни темпове, особено в Северна и Южна Америка и Европа. Това показва, че тези престъпления са дълбоко вкоренени в обществените норми и половите стереотипи, се посочва в доклада.

Затягане на мерките в Германия след рекорден ръст

В Германия федералният министър на правосъдието Щефани Хубиг обяви през почивните дни намерението си да предприеме по-строги мерки срещу фемицидите чрез затягане на разпоредбите за убийство в Наказателния кодекс.

Броят на жертвите на домашно насилие в Германия достигна нов рекорд през изминалата година, съобщи „Шпигел“. Огромното мнозинство от пострадалите продължават да бъдат жени, докато заподозрените извършители са предимно мъже, съобщиха във вторник федералното правителство и Федералната криминална служба.