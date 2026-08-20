България

Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

Част от медикаментите били внасяни от Сърбия, а други били набавяни от България и препродавани с голяма надценка

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  • Баща и син са задържани в София за онлайн разпространение на психотропни и други лекарства; при обиските са открити над 3000 блистера, а доставките са извършвани чрез куриерска фирма.
  • Схемата е действала поне от ноември 2025 г., като лекарствата са рекламирани в социалните мрежи, поръчките са уточнявани по Viber, а пратките са описвани като хранителни добавки; полицията е установила стотици клиенти.
  • По данни на полицията двамата са печелили между 2000 и 3000 евро дневно от наложени платежи; задържани са за до 72 часа, а прокуратурата проверява и за други участници в схемата.

Баща и син пращали психотропни лекарства с куриерски фирми

Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Полицията е получила оперативна информация за схемата и за около пет дни е установила самоличността на двамата, както и адресите, които са използвали. Синът е на 26 години, а бащата - на 50.

 

„Получихме оперативна информация за лица, които разпространяват психотропни лекарства на територията на София и страната", Това обясни в ефира NOVA зам.- началникът на 6 РУ към СДВР старши комисар Асен Ушатов.

 

При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живели, са открити основно пари.

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Според полицията сред разпространяваните медикаменти - освен психотропни лекарства, е имало и такива,  предназначени за пациенти с тежки заболявания. По думите на Ушатов част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, а други са били набавяни от България. 

Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала чрез Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната.

Полицията е установила стотици клиенти на схемата. Тепърва предстои те да бъдат установени и разпитани. По оперативни данни бащата и синът са реализирали между 2000 и 3000 евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка.

В куриерската фирма пратките са били описвани като хранителни добавки. Според полицията все още се проверява дали служители на фирмата са знаели какво действително се пренася.

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"Когато течеше наблюдението, лицата отиваха във въпросната куриерска фирма, в офисите. Интересното беше, че те не предоставяха документ за самоличност, което се изисква задължително“, посочи Ушатов.

По думите му това е затруднило установяването на двамата. Разследването показва, че схемата е действала поне от ноември 2025 г. Полицията проверява и дали в нея са участвали други лица.

Синът има и предишна регистрация по линия на наркотиците. Бащата официално е работил във фирма на съпругата си, която се занимава с продажба на дрехи. И двамата са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата. Досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура.

 

Източник: NOVA    
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