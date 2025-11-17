България

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

Трима са привлечени в качеството на обвиняеми по делото

17 ноември 2025, 17:32
Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна
П од ръководството на Окръжна прокуратура-Враца се води разследване по досъдебно производство за организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на наркотични вещества.

Престъпната дейност е разкрита при специализирана акция, проведена от ГД „Борба с организираната престъпност“ под надзора на прокуратурата. Установено е, че в периода от януари 2025 г. до 13.11.2025 г. е действало структурирано трайно сдружение на трима души, съответно на 27, 24, и 27 години.

Трима души са задържани заради онлайн търговия на продукти с наркотични вещества

Групата е била създадена с користна цел – получаване на парични облаги от продажба на наркотични вещества и с цел разпространение на наркотични вещества.

Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че тримата обвиняеми от началото на 2025 г. са постигнали съгласие помежду си да извършват разпространение на наркотични вещества чрез дистанционна продажба в цялата страна. Поръчките се приемали по интернет за доставка на пълнители за електронни цигари, съдържащи наркотични вещества, и се изпращали като пратки чрез куриерско дружество.

За извършване на престъпленията организираната престъпна група е използвала под различна форма уязвими лица в затруднено материално положение, лични данни на лица от цялата страна, както и служители на куриерско дружество, чрез предоставяне на облаги и поставяне в положение на зависимост.

На 13.11.2025 г. във Вълчедръм единият от задържаните направил опит да разпространи наркотично вещество – канабис, разпределен в 86 броя куриерски пратки, адресирани до различни лица на територията на страната. Деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група чрез посредственото извършителство на друго лице, и е останало недовършено по независещи от дееца причини.

Повдигнаха обвинения на 7 души за разпространение на наркотици

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца тримата са привлечени в качеството на обвиняеми по делото.

След задържането им за срок до 72 часа прокуратурата внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата обвиняеми.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

