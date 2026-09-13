Пожарът в складовете на „ЕМКО“ е напълно потушен, няма замърсяване на въздуха

П ожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма „ЕМКО“ край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова, предадеагенция БГНЕС

„Пожарът е овладян. Няма тлеещи огнища, няма разгорен огън, потушен е пожарът“, съобщи Сидорова. Тя допълни, че днес след 9:00 ч. разследващите органи влизат на територията на складовата база, за да извършат първоначалните огледи.

Въздухът в района се следи постоянно и няма засичания за вредни емисии. „Вчера цял ден имаше станция, която проверяваше качеството на въздуха. Няма превишаване на нормите, няма опасни частици. Опасност за хората в района на склада и съответните села няма“, увери областният управител.

Към момента не се налага въвеждането на частично бедствено положение край Дряново, каквото беше обявено в района на Трявна след предишен подобен инцидент.

„Очакваме днес разследващите органи, като влязат и огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени, и да дадат сигнал, за да може да се обяви такова частично бедствено положение и да може да бъде прочистен районът. Към момента обаче, от информация на директора на завода, няма нужда от такова прочистване“, разясни Кристина Сидорова.

Пътната инфраструктура в региона функционира без сериозни затруднения, но се призовава за повишено внимание от страна на гражданите.

„Нека самият район около завода да бъде избягван от хората, все пак само преди два дни там имаше взрив. А иначе пътят, който свързва Царева ливада със село Донино, е отворен, хората могат да го използват съвсем спокойно. Затворен е достъпът към складовете, там има патрул на жандармерията“, уточни Сидорова.

Снощният инцидент не е прецедент, а се прибавя към дългата поредица от експлозии и пожари в складове и цехове на компанията, собственост на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев.

10 август 2026 г.: Само преди малко повече от месец, пожар и последвали силни експлозии унищожиха склад на компанията край село Белица (община Трявна). Тогава се наложи спешната евакуация на около 300 работници, а впоследствие разследването беше поето и от ДАНС.

25 юни 2023 г.: Избухва пожар в склад с материали за производство на боеприпаси край Карнобат.

31 юли 2022 г.: Мощен взрив унищожава друг склад за боеприпаси в оръжейната база на „ЕМКО“ край Карнобат.

12 ноември 2011 г.: Взривява се складово помещение с хиляди далекобойни артилерийски снаряди до село Ловнидол, област Габрово.

При нито един от тези инциденти, за щастие, няма човешки жертви или сериозно пострадали.