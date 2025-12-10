Фон дер Лайен: Граничната служба на ЕС трябва да стане три пъти по-голяма

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че граничната служба на ЕС "Фронтекс" трябва да стане три пъти по-голяма и да разполага с 30 хиляди служители. Тя говори на международен форум в Брюксел, посветен на борбата с незаконната миграция.
ЕС спира емигрантите с корпус за бързо реагиране
По нейните думи ЕС се стреми каналджиите, които организират и улесняват незаконното пресичане на европейските граници, да фалират и в това отношение няма да бъдат пестени средства. Фон дер Лайен посочи, че много често мигрантите, пристигнали в ЕС незаконно, биват принуждавани да се присъединят към мрежи за съвременно робство. Според нея е необходимо разкриване на повече пътища за законна имиграция в Европа.
It's Europe that must decide who comes to us and in what circumstances.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2025
Not the traffickers.
So we're working with partners.
To prevent illegal journeys
Break the smugglers business model
And better inform and warn those targeted by the smugglers ↓ https://t.co/ZtgbTmsY5N
Усилията ни са насочени и към спасяването на десетки хиляди жертви на тези схеми, поясни председателят на ЕК. Фон дер Лайен съобщи, че ЕС подготвя режим на санкции срещу каналджии и мерки за отнемане на незаконно придобитото им имущество, както и кампании в страните, откъдето идват мигрантите, с които те да бъдат разубедени да предприемат пътуване.
Урсула фон дер Лайен постави началото на Глобален алианс срещу каналджиите
Водещият принцип в ЕС е, че европейците решават кой идва да пресича границите и при какви условия, а не каналджиите, обобщи Фон дер Лайен. Тя отчете, че тази година спадът в броя на незаконно пристигналите мигранти в ЕС е 37 на сто, като освен това се наблюдава намаление от 26 на сто по използваните най-често пътища за тази цел. По нейните думи приетите по-рано тази седмица законодателни промени от Съвета на ЕС в областта на миграцията са исторически и пример за отговорно отношение.