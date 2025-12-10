Фон дер Лайен: Граничната служба на ЕС трябва да стане три пъти по-голяма

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че граничната служба на ЕС "Фронтекс" трябва да стане три пъти по-голяма и да разполага с 30 хиляди служители. Тя говори на международен форум в Брюксел, посветен на борбата с незаконната миграция.

ЕС спира емигрантите с корпус за бързо реагиране

По нейните думи ЕС се стреми каналджиите, които организират и улесняват незаконното пресичане на европейските граници, да фалират и в това отношение няма да бъдат пестени средства. Фон дер Лайен посочи, че много често мигрантите, пристигнали в ЕС незаконно, биват принуждавани да се присъединят към мрежи за съвременно робство. Според нея е необходимо разкриване на повече пътища за законна имиграция в Европа.

It's Europe that must decide who comes to us and in what circumstances.

Not the traffickers.



So we're working with partners.



To prevent illegal journeys



Break the smugglers business model



And better inform and warn those targeted by the smugglers ↓ https://t.co/ZtgbTmsY5N — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2025

Усилията ни са насочени и към спасяването на десетки хиляди жертви на тези схеми, поясни председателят на ЕК. Фон дер Лайен съобщи, че ЕС подготвя режим на санкции срещу каналджии и мерки за отнемане на незаконно придобитото им имущество, както и кампании в страните, откъдето идват мигрантите, с които те да бъдат разубедени да предприемат пътуване.

Урсула фон дер Лайен постави началото на Глобален алианс срещу каналджиите

Водещият принцип в ЕС е, че европейците решават кой идва да пресича границите и при какви условия, а не каналджиите, обобщи Фон дер Лайен. Тя отчете, че тази година спадът в броя на незаконно пристигналите мигранти в ЕС е 37 на сто, като освен това се наблюдава намаление от 26 на сто по използваните най-често пътища за тази цел. По нейните думи приетите по-рано тази седмица законодателни промени от Съвета на ЕС в областта на миграцията са исторически и пример за отговорно отношение.