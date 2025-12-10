Руски дронове удариха газопреносната система в Одеска област

Р уски дронове нанесоха удар по газопреносната система в южната украинска Одеска област, съобщи високопоставен украински представител, предаде Ройтерс. В този район се намират няколко газопровода, по които се транспортира втечнен природен газ от САЩ до Украйна от Гърция.

Заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник не посочи какъв обект е бил поразен.

Данните от украинския оператор за транзитен пренос на газ показват, че планираните обеми по т.нар. трансбалкански маршрут са останали до голяма степен непроменени.

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

"Само през последните 24 часа видяхме врагът да извършва целенасочени удари, особено в региона на Одеса, включително по газопреносната система и съоръженията на газопреносната система", заяви Колисник пред украинската телевизия.

През последните месеци Русия значително увеличи както броя, така и интензивността на атаките срещу украинската газова и енергийна инфраструктура, насочвайки се както към съоръженията за производство на газ, така и към преносните системи, обобщава Ройтерс.

💥 Reports indicate that last night Geran drones destroyed a gas compressor station near the settlement of Ananyev in the Odessa region. pic.twitter.com/c2pCZEBkDt — MD (@distant_earth83) December 10, 2025

Колисник също така заяви, че мащабните руски атаки срещу електроснабдяването са затруднили доставките на електроенергия, ден след като украинското правителство обяви допълнителни ограничения върху потреблението на ток.

"Ситуацията в електроенергийната система е сложна в резултат на продължаващите обстрели, масирани обстрели както на преносната система по всички елементи на интегрираната електроенергийна система, така и локализирани обстрели", заяви Колисник.

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Украинците в много региони страдат от периодични прекъсвания на тока и от аварийно спиране на тока от седмици. Вчера електричеството беше прекъснато едновременно за почти половината от населението на столицата Киев.

"Докато се опитваме да се справим и да се възстановим от една атака, врагът вече предприема нова", отбеляза Колисник.

Руските удари по отрасъла за добив и доставка на природен газ са лишили Украйна от повече от половината от производствените й обеми и са я принудили да търси допълнителен внос от над 4 милиарда кубически метра за текущия зимен сезон, заяви председателят на Националната банка на Украйна, предаде Ройтерс.