Расте броят на ранените при земетресението в Япония

Н ай-малко 51 души са ранени при силното земетресение в Северна Япония в понеделник вечерта, предаде Франс прес, позовавайки се на нов доклад на властите, в който се предупреждава за възможността от нов силен вторичен трус в идващите дни.

Епицентърът на земетресението с магнитуд 7,5 по Рихтер беше край брега на префектура Аомори. Има разрушения по пътищата и са изпочупени прозорци. Наблюдавано е и цунами със 70-сантиметрови вълни.

Националната служба за справяне с пожари и бедствия съобщи за 51 пострадали в нов доклад днес. Вчера министър-председателката на страната Санае Такаичи каза, че ранените са 30.

Японската метеорологична служба вчера издаде предупреждение за възможен нов трус през следващата седмица с магнитуд по-голям или равен на този в понеделник вечерта. Предупреждението е отправено за района Санрику – обхващащ североизточния край на основния остров Хоншу, както и за северния остров Хокайдо.

„Поради това земетресение, относителната възможност за друг силен трус се оценява като повишена, спрямо нормалното“ за региона, казва Службата в предупреждението, което е едва второто подобно. „Ако стане голямо земетресение, има възможност за голямо цунами в района“, добавят метеоролозите.

Според местните медии възможността за ново силно земетресение в близките дни се оценява на един процент.

През август миналата година Японската метеорологична служба издаде първото си подобно предупреждение – тогава за южната част на японското тихоокеанско крайбрежие, заради опасността от силен трус. Предупреждението беше отменено седмица по-късно.