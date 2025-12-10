Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

Д емокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия - пътя на демократичното правово устройство. Това каза премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

"Понякога трябва да замълчиш, за да бъдеш чут": Желязков трогна с емоционална реч

Министър-председателят подчерта, че е било важно днес целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви, основателни или не, трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.

Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят каза, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

"Пред нас има два пътя за развитие": Росен Желязков с призив преди гласуването

Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички - както на протестиращите, така и на полицаите, и на всяка друга група, независимо от политическите различия.