Компании с монополно или господстващо положение на пазара могат да бъдат санкционирани с до 10% от годишния си оборот, ако налагат прекомерно високи цени на стоки и услуги. За да установи подобно нарушение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще анализира разходите на предприятията, печалбите им и цените, на които се предлагат сходни продукти в България и други европейски държави.

Това предвижда проект на методика, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Забраната за налагане на прекомерно високи цени е в сила от 26 юни 2026 г., когато влязоха в сила промените в Закона за защита на конкуренцията. Сега се определят конкретните механизми, по които антимонополният орган ще установява подобни нарушения.

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Как КЗК ще определя дали една цена е прекомерно висока

Проверката ще преминава през два етапа - анализ на рентабилността на предприятието и оценка на обосноваността на конкретната цена.

Комисията ще проверява дали има прекалено голяма разлика между крайната продажна цена и разходите за производство, транспорт, администрация, маркетинг и доставка. Ще се отчита и дали високата печалба е трайна, или се дължи на временно изменение на пазарните условия.

Законът предвижда пет критерия за установяване на прекомерно високи цени:

Значително превишаване на икономически обоснованите разходи и разумната печалба;

Съществено по-високи цени спрямо същите или сходни продукти в други държави от ЕС;

Значително поскъпване за кратък период без обективни икономически причини;

Несъответствие между цената и икономическата стойност на стоката или услугата;

Други приложими икономически и правни критерии.

КЗК ще може да сравнява и цените, на които едно и също предприятие продава продуктите си на различни географски пазари, както и с тези, които е предлагало преди придобиването на господстващо положение.

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При международните сравнения ще се вземат предвид разликите в покупателната способност на населението, потребителските навици, качеството на продуктите и разходите за дистрибуция.

От министерството уточняват, че методиката „не предвижда автоматично определяне на прекомерност въз основа на един конкретен показател, а изисква комплексна икономическа оценка“.

Кога високата цена няма да се смята за нарушение

Самото наличие на висока печалба или по-скъпа стока в България спрямо друга европейска държава няма да бъде достатъчно основание за налагане на санкция.

Предприятията ще могат да представят доказателства, че цената е оправдана от увеличени производствени или транспортни разходи, инвестиции, иновации, временен недостиг на стоки или промени в регулаторните изисквания.

При оценката ще се отчитат също качеството на продукта, репутацията на марката и характеристиките, заради които потребителите са склонни да плащат повече.

Кои компании попадат под ударите на закона

Правилата ще се прилагат както за предприятия с монополно или господстващо положение, така и за две или повече компании със съвместно господстващо положение.

Съгласно законовите промени, ако проверявано предприятие контролира поне 50% от съответния пазар, то трябва да докаже, че не заема господстващо положение. При няколко предприятия този праг е общ пазарен дял от най-малко 60%.

За установено нарушение КЗК може да наложи имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

Изключение са цените, които се определят или одобряват от държавен регулатор по силата на закон. Сред тях са регулираните цени на електроенергията, топлоенергията и водоснабдителните услуги.

Припомняме, че през юни Народното събрание прие пакет от законодателни промени срещу необоснованото увеличение на цените, с които бяха разширени правомощията на контролните органи.

Общественото обсъждане на новата методика продължава до 23 декември, след което предстои утвърждаването ѝ от Министерския съвет.