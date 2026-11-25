България настоява за прозрачни и ефективни правила при определянето на мрежовите тарифи за електроенергия, които да гарантират предвидимост на разходите за потребителите и инвеститорите.

Това става ясно от доклада за участието на страната ни в заседанието на енергийните министри на ЕС, проведено на 29 октомври в Люксембург, който Министерският съвет прие за сведение.

Европейските министри обсъдиха предложение за регламент, насочен към ограничаване на разходите в електроенергийната система и намаляване на сметките за ток чрез модернизиране на мрежите, електрификация и цифровизация.

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

България настоява при определянето на мрежовите тарифи да бъдат отчитани националните особености и да се запази независимостта на регулаторните органи.

Предложението за европейски регламент все още се обсъжда, като целта е през декември енергийните министри да постигнат обща позиция, става ясно от официалната информация на Съвета на ЕС.

България не подкрепя нови задължителни национални енергийни цели без оценка на въздействието

По отношение на енергийната сигурност страната ни настоява за по-добра координация при управлението на кризи, укрепване на регионалната енергийна свързаност и разнообразяване на източниците на доставки.

България подчертава значението на инвестициите в съхранението на енергия, развитието на електроенергийната инфраструктура и финансирането на трансгранични проекти.

Училищата и детските градини може да плащат по-скъп ток през 2027 г.

По отношение на енергийната и климатичната политика след 2030 г. страната ни подкрепя подход, който отчита националните особености и ролята на ядрената енергетика.

България не подкрепя въвеждането на индивидуални задължителни национални цели без задълбочена оценка на въздействието. Приоритет според страната ни трябва да бъде изпълнението на вече поетите ангажименти.

На заседанието България представи и политическо послание във връзка със съвместната декларация на асоциациите на горивната индустрия от България, Чехия, Гърция, Полша, Румъния и Словакия, подписана на 8 октомври в София.