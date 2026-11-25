Ч етвърти обвиняем е привлечен за посегателството над 15-годишно момиче в София.

Задържаният 19-годишен младеж е обвинен в създаване на порнографски материали с участието на непълнолетна и в хулиганство, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

Според събраните до момента доказателства на 21 септември 2026 г. обвиняемият е заснел два порнографски видеоклипа със блудствени действия, извършвани спрямо 16-годишно момиче.

Месец по-късно, на 18 октомври, в столичния квартал „Надежда“ той насочил газов пистолет към главата на друго 16-годишно момиче и произвел изстрел в областта на тялото ѝ. Случилото се станало на публично място, в присъствието на други хора, и също било заснето с мобилен телефон.

Прокуратурата определя действията като хулигански, извършени с изключителен цинизъм и грубо нарушаване на обществения ред.

С постановление на наблюдаващия прокурор 19-годишният е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.

Втора непълнолетна жертва на насилници в София

Той е четвъртият задържан по досъдебното производство, образувано първоначално заради действия на три непълнолетни момчета срещу 15-годишно момиче в апартамент в София в нощта срещу 1 ноември. Другите трима обвиняеми вече са с постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването на случаите с насилие над момичета продължава.