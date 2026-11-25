Е дна от най-големите фигури в съвременния футбол - Мохамед Салах, известен с прякора си „Краля“, вече е в София. Повод за визитата на 34-годишния нападател е предстоящият мач на турския му клуб Трабзонспор срещу ЦСКА в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа.

За пристигането на египетската звезда в столицата свидетелстват кадри, разпространени във Facebook, показващи посрещането му в града преди двубоя на стадион „Българска армия“.

Легендарният път на „Краля“

Макар днес да носи фланелката на Трабзонспор, Салах завинаги ще остане свързан със златната си ера в Ливърпул. От пристигането си на „Анфийлд“ през 2017 г. той записа 442 мача и 257 гола с червената фланелка, спечели 13 трофея с мърсисайдци и натрупа 124 срещи и 70 попадения за националния отбор на Египет, припомня „Мач Телеграф“, пише Gong.bg.

Още в дебютния си сезон в Англия нападателят избухна с 44 гола във всички турнири, а през март 2018 г. вкара четири попадения при разгрома с 5:0 над Уотфорд. През същата пролет претърпя тежка контузия във финала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид след сблъсък със Серхио Рамос, но само година по-късно вдигна трофея в турнира след победа над Тотнъм. През 2020 г. пък беше сред ключовите играчи на Юрген Клоп, сложили край на 30-годишното чакане на Ливърпул за титла в английския шампионат.