С офийската районна прокуратура повдигна обвинения на 39-годишен мъж за притежание на порнографски материали с участието на непълнолетни, както и за незаконно държане на наркотици.

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Според събраните до момента доказателства в периода от 5 януари до 23 ноември 2026 г. в София обвиняемият е съхранявал порнографски материали, за чието създаване е използвано лице под 18-годишна възраст или човек, изглеждащ като непълнолетен.

При разследването е установено и че мъжът е държал без разрешително 2,60 грама канабис и 3,37 грама амфетамин.

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Той е осъждан в миналото, но е реабилитиран. С постановление на наблюдаващия прокурор е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.