П о-строги наказания за имотни измами с фалшиви пълномощни и неистински саморъчни завещания предвижда законопроект за промени в Наказателния кодекс, одобрен от правителството. Предлагат се и по-сериозни наказания при използването на манипулирано дигитално съдържание, известно като „дийпфейк“.

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Промените засягат и престъпленията, свързани с трафика на хора. Сред формите на експлоатация в законодателството се предвижда да бъдат включени принудителният брак, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване.

Законопроектът предвижда също създаването и разпространението на порнографски изображения или видеоматериали с участието на жертва на трафик да се наказва с от 5 до 10 години затвор.

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Целта на измененията е да се осъвремени наказателното законодателство, да се засили защитата на жертвите на трафик на хора и да се подобри противодействието на имотните измами.