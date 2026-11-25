Народното събрание прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. В него са предвидени по-високи пенсии и обезщетения, както и стимули за родителите, които се връщат по-рано на работа.

„Една от най-важните инвестиции в бъдещето на България е подкрепата за семействата с деца. Този бюджет осигурява подкрепа за тях, за пенсионерите и за хората, които временно са останали извън пазара на труда, стимулира работещите хора“, заяви социалният министър Наталия Ефремова при представянето на законопроекта.

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По-високо майчинство и стимули за връщане на работа

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се предвижда да нарасне с 51,19 евро месечно.

„Предлагаме обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще получават и бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Родителите, които се връщат на работа, без да използват докрай двугодишния период на отпуска, ще получават 75% от обезщетението, а не както досега 50%“, коментира министър Ефремова.

Така при връщане на работа през втората година родителите ще могат да получават по 337,50 евро месечно към трудовото си възнаграждение вместо сегашните 199,41 евро, ако предложението бъде окончателно прието.

Увеличение на пенсиите от 1 юли

Бюджетът предвижда от 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. Очакваното увеличение е между 7 и 8%.

За първи път по същото правило ще бъде индексиран и таванът на пенсиите.

„На практика, през 2027 г. нито една група пенсионери няма да остане извън това увеличение. Трудът и осигурителният принос трябва да имат значение“, каза Ефремова.

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По-високи обезщетения за безработица

В проекта е заложено увеличение както на минималния, така и на максималния размер на дневното обезщетение за безработица.

„Целта на правителството не е да стимулира хората да разчитат дълго време на обезщетения, а да им помогне в преходния период към следващото работно място“, обясни социалният министър.

Предвижда се също повишаване на минималния и максималния осигурителен доход, както и на минималните осигурителни прагове по икономически дейности средно с 6,4%.

Според Ефремова тези промени създават предпоставки както за повече приходи в осигурителната система, така и за по-високи осигурителни плащания.

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„Не можем да компенсираме структурните проблеми на осигурителната система единствено с трансфери от държавния бюджет. Трябва да разширяваме осигурителната база. Да създаваме повече качествени работни места. Да насърчаваме по-високата производителност“, отбеляза министърът.

Предстои бюджетът на ДОО да бъде разгледан на второ четене, когато депутатите ще вземат окончателно решение за размерите на пенсиите, обезщетенията и осигурителните прагове.