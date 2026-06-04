Японците са изобретили начин да отслабнат без страдание: Нова тенденция за 2026 г.

Я понците са доказали, че за да отслабнете, не е нужно да се изтощавате с тренировки, докато не се изпотите.

Какво е японско интервално ходене?

Японски учени са доказали, че една проста, но специфична техника на ходене може да замени тежките часове във фитнеса и значително да подобри здравето.

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Според годишния фитнес доклад на веригата фитнес зали PureGym, който анализира подробно заявките за търсене в Google, именно японското ходене се превърна в безспорната тенденция на 2026 г.

Този метод е показал феноменално увеличение на потребителския интерес с 2968%. За разлика от съмнителните съвети от социалните медии, тази техника е напълно подкрепена от науката и има доказана ефективност.

Само за 5 минути: Японска техника за облекчаване на тревожността

Японският метод, известен още като интервално ходене, отнема само половин час от времето ви. Тайната е просто да редувате темпото си: ходете бързо три минути, след което забавете до спокойна разходка за още три минути. Този цикъл се повтаря в продължение на 30 минути.

Д-р Раджеш Кумар Верма, директор по ортопедия в болница „Макс Супер Специалитет“, казва, че именно постоянната промяна в скоростта прави това упражнение изключително ефективно. За разлика от дългите бягания, този подход не причинява силна умора, а е отлична тренировка за издръжливост.

Научен подход срещу популярни митове

Този метод е разработен от професор Хироши Носе и доцент Шизуе Масуки от университета Шиншу в Япония, въз основа на мащабно рандомизирано проучване, включващо 246 възрастни. Резултатите убедително доказаха, че високоинтензивното интервално ходене предпазва от свързано с възрастта повишаване на кръвното налягане, предотвратява загубата на сила на мускулите на тазобедрената става и значително подобрява аеробния капацитет на тялото.

Джитендра Чукси, основател на платформата за фитнес и хранене Fittr, подчертава , че кратките интервали на бързо ходене носят много повече ползи за сърдечно-съдовата система, отколкото часовете бавно „мързеливо“ ходене.

Експертът подчертава, че високоинтензивните тренировки не са подходящи за всеки, така че интервалното ходене е идеална и безопасна алтернатива, която може да бъде разделена на няколко кратки сесии през деня.