България

На втора инстанция: Гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишна в Благоевград

Момичето загина след падане от петия етаж на жилищна сграда

4 юни 2026, 07:37
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С офийският апелативен съд разглежда мярката за неотклонение на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен във връзка с трагичния инцидент в Благоевград от 24 май.

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

При случая 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищна сграда. От същото място падна и 17-годишно момче, което беше настанено в болница с тежки наранявания.

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Студентът по философия е привлечен като обвиняем за умишленото убийство на момичето. На първа инстанция обаче съдът отказа да му наложи мярка за неотклонение, след като магистратите прецениха, че към момента няма достатъчно доказателства, които да го свързват със смъртта на непълнолетната.

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

Прокуратурата обжалва решението и настоява за по-тежка мярка. От държавното обвинение посочват, че макар разследването да е в начална фаза, са събрани данни, които обосновават повдигнатото обвинение.

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Прокурорите допускат и възможността правната квалификация на деянието да бъде променена в хода на разследването, в зависимост от новите доказателства по случая.

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