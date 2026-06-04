България

Синдикат „Образование“ настоява за отпадане на НВО след IV и X клас

Според организацията изпитите натоварват учениците и училищата, без да носят реална образователна полза и без да влияят върху бъдещата реализация на децата и младежите

4 юни 2026, 10:10
Синдикат „Образование“ настоява за отпадане на НВО след IV и X клас
Източник: iStock photos/Getty images

О т Синдикат "Образование“ искат премахване на Националното външно оценяване. Тази позиция е изразена в становище, изпратено до медиите.

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Ето какво гласи позицията, публикувана без редакторска намеса:

Синдикат "Образование“ категорично защитава позицията, че Националното външно оценяване (НВО) след IV и X клас не изпълнява съществена образователна функция и следва да бъде премахнато!

Още през 2013 г. Синдикат "Образование“ поставя въпроса за необходимостта от отпадане на НВО след IV клас, а през следващите години многократно потвърждава тази позиция в свои становища и анализи. През 2024 г. синдикатът последно предлага отпадане както на НВО след IV клас, така и на НВО след X клас, а през 2025 и 2026 г. тази позиция е потвърдена и подкрепена от проведени национални проучвания сред учители, родители и директори.

Основният аргумент за отпадане на НВО след IV и X клас е липсата на реални последици от резултатите.

Резултатите от НВО след IV клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците.

Същото важи и за НВО след X клас, което не е свързано с достъп до следваща образователна степен и не влияе върху дипломирането.

На практика тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване на качеството на образованието. Учениците, учителите и родителите понасят последствията от подготовката и организацията, без да получават реална образователна полза.

Особено тревожен е ефектът върху учениците в IV клас.

Деца на 10 и 11 години са подложени на изпитен режим, който създава сериозно напрежение както за тях, така и за техните семейства. Вместо началният етап да развива увереност, мотивация за учене и положително отношение към училището, той се превръща в период на тревожност и страх от неуспех.

Синдикат "Образование“ счита, че държавата трябва да намалява, а не да увеличава източниците на стрес в начална училищна възраст.

Един от най-негативните ефекти от НВО е стимулирането на частните уроци.

Все повече семейства инвестират средства в допълнителна подготовка още в началния етап на образованието. Това задълбочава социалните различия между учениците и поставя в по-неблагоприятно положение децата от семейства с ограничени финансови възможности.

Така НВО косвено създава усещане, че редовното училищно обучение не е достатъчно за успешно представяне, което подкопава доверието в българското училище.

Организацията на НВО в IV и X клас ангажира огромен човешки и финансов ресурс.

В подготовката участват учители, директори, експерти от регионалните управления на образованието и Министерството на образованието и науката. В много училища учебният процес се нарушава заради организацията на изпитите, проверката на работите и административната обработка на резултатите.

Ресурсът, който ежегодно се изразходва за тези оценявания, би могъл да бъде насочен към дейности с пряк ефект върху качеството на обучението, подкрепата на учениците и квалификацията на педагогическите специалисти.

Синдикат "Образование“ не оспорва необходимостта държавата да разполага с инструменти за измерване на образователните резултати.

Според нас обаче това може да се осъществява чрез представителни изследвания, мониторингови механизми и национални анализи, които не натоварват ежегодно всички ученици в страната.

Настоящият модел на НВО в IV и X клас не предоставя достатъчно добавена стойност, която да оправдае неговата цена за системата и обществото.

Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“ предлага:

1. Отпадане на Националното външно оценяване след IV клас;

2. Отпадане на Националното външно оценяване след X клас;

3. Запазване на националните оценявания, които имат реална селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на учениците;

4. Повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални дефицити;

5. Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за всички деца, които засега са фиктивни;

6. Връщане на оценките в началния етап;

7. МОН и социалните партньори да разработят стратегия за борба с неграмотността;

8. Поставяне на функционалната грамотност като основен аргумент за намаляване на обема на учебното съдържание;

9. Пренасочване на ресурса от НВО към ранна диагностика, подкрепа и компенсиране на образователните дефицити.

Синдикат "Образование“ счита, че българското училище има нужда от по-малко формални изпити и повече реални политики за подобряване на образователните резултати, вътрешния мир на учениците и авторитета на учителската професия.

Националното външно оценяване (НВО) се провежда в България след IV, VII и X клас. Изпитите са част от системата за измерване на знанията и уменията на учениците по основни учебни предмети.

НВО след VII клас има пряко значение за приема в гимназиите и резултатите от него участват в балообразуването за кандидатстване след основно образование.

За разлика от него, резултатите от НВО след IV и X клас не се използват за прием в следваща образователна степен. Основната им цел е да дадат информация за нивото на усвоените знания и да подпомогнат анализа на образователната система.

През последните години темата за ефективността на тези изпити предизвиква дискусии сред учители, родители и образователни експерти. Част от организациите в сектора настояват за промени в сегашния модел с аргумента, че той натоварва учениците и училищата, без да води до достатъчно видими резултати за подобряване на качеството на образованието. Други защитават необходимостта от национални измерители, които да дават обективна картина за нивото на подготовка на учениците в страната.

Министерството на образованието и науката досега е поддържало позицията, че външните оценявания са важен инструмент за проследяване на образователните резултати и за планиране на политики в системата.

 

Източник: "Фокус"    
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